NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas 1.884 novozaražena, preminulo 40 pacijenata

U prethodna 24 sata na korona virus testirano je 15.843 građana od kojih je 1.884 novozaražena.

Preminulo je 40 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 180 obolelih.

Podsetimo, dan ranije, na korona virus testirano je 13.837 građana od kojih je 1.656 bilo novozaraženih. Preminulo je 38 pacijenata, a na respiratorima je bilo 178 obolelih.

Mutacije virusa korona sasvim su očekivane, jer globalno posmatrano, nemamo dovoljan broj vakcinisanih na svim kontinentima da bi se one zaustavile. "Omikron", najnovija varijanta koja je potekla iz Južne Afrike, izaziva veliku pažnju.

Iako nije sigurno da li je "omikron" i u kojoj meri otporan na postojeće vakcine, stručnjaci se u jednom slažu - vakcinisana osoba je u daleko manjem riziku od oboljevanja i razvijanja teške kliničke slike od nevakcinisane.

Pored toga, kako za "Blic" priča epidemiolog prof.dr Branislav Tiodorović, Kinezi uveliko pripremaju i ispituju vakcinu koja će biti otporna za sve mutacije korona virusa.

- Lekovi deluju dok deluju, virus se zaustavi, sredi se klinička slika, dok se oporavi pacijent, ali to nije konačno rešenje. Konačno rešenje je uvek vakcina. Vakcina je ta koja će obezbediti duže zaštitno dejstvo da ljudi budu bezbedni. Kinezi su objavili da prave vakcinu koja će imati dejstvo prema svim vrstama korona virusa, to bi bilo izvanredno ako bi to uradili, ali treba sačekati ispitivanja koja nisu tako jednostavna. Treba ispitati ne samo koliko stvaraju antitela nego da li stvaraju i neke neželjene efekte, da li ima reakcija. To je u toku, i to bi bilo najbolje rešenje. Ima osnova da to bude dobro, oni su i napravili vakcinu od celog virusa, jeste mrtav virus ali je ceo virus u pitanju - izjavio je profesor Tiodorović za "Blic".

