AKO PLANIRATE ZIMOVANJE EVO KOLIKO ĆE VAS TO KOŠTATI: Ovo su mesta na kojima je skijanje jeftino, a ima i onih gde su cene veće!

Vremenske prilike, posebno na planinama, pokazuju nam da smo uveliko zakoračili u zimski period, iako kalendarski još nismo, a najaktuelniji vid aktivnosti kada sneg napada je svakako - skijanje. Mnogi su uveliko u potrazi za aranžmanima za zimovanje na omiljenim destinacijama u Srbiji, pa i preko granice. Na našim planinama za četvoročlanu porodicu za sedam dana potrebno je izdvojiti minimum 600 evra, dok u luksuznijem smeštaju, recimo na Kopaoniku, može da se potroši i do 6.990 evra.

Već sada slobodnih mesta, onih povoljnijih, u planinskim centrima za drugu polovinu decembra i ceo januar gotovo da nema. Proračuni pokazuju da zimovanje može biti skuplje od letovanja za četvoročlanu porodicu na pojedinim egzotičnim destinacijama.

Kopaonik je jedna od traženijih planina. Ukoliko hoćete tamo jeftinije da prođete, povoljniji smeštaj ćete naći u Jošaničkoj Banji, gde sedam noći u četvorokrevetnom apartmanu košta 140 evra. Iako ćete manje platiti smeštaj, dodatno ćete imati trošak za put do ski-centra, kao i parking koji košta od 500 dinara kod gondole do čak 1.200 dinara u garaži.

Cena šestodnevnog ski-pasa za četvoročlanu porodicu na Kopaoniku je oko 560 evra, ali zavisi od termina, starosti dece, vrste ski-paketa. Poređenja radi, cena šestodnevnog porodičnog ski-pasa na Torniku i Staroj planini je oko 250 evra. Kopaonik se izdvaja kao najskuplji, a ostali planinski centri su nešto povoljniji jer imaju malo skromnije uslove za skijanje koje zavisi od dužine staza.

Druga omiljena destinacija je svakako Zlatibor. Smeštaj na Zlatiboru za sedam noći za četiri osobe košta od 210 pa do 2.590 evra, dok se četvorokrevetni apartmani mogu naći i za 50 evra po danu. Cene smeštaja na jeftinijim planinama kao što su Golija, Stara planina, Goč i Zlatar su oko 10.000 dinara za sedam dana za četvoročlanu porodicu.

U ukupnu cenu zimovanja svakako ulazi cena smeštaja, opreme, ski pasa, kao i časovi skijanja ukoliko ne znamo da skijamo. Iznajmljivanje kompletne ski-opreme na Kopaoniku košta 1.200 dinara dnevno, dok je upola jeftinije kada su deca ispod 12 godina u pitanju. Na Staroj planini četvoročlana porodica za sedam noćenja treba da izdvoji od 150 do 900 evra, a na Divčibarama apartman za porodicu košta minimum 230 evra. Što se tiče hotelskog smeštaja, na ovoj planini za to bi porodica morala da izdvoji i do 2.000 evra.

Što se tiče regiona, Jahorina se u poslednje vreme izdvaja kao jedna od omiljenih destinacija naših ljubitelja planina i skijanja. Smeštaj u ovom skijaškom centru za sedam dana košta od 140 pa do 4.900 evra.

KALKULACIJA Ski-pas za šest dana Ponude za ski-pas su različite, zavisno od kombinacije staza, paketa, termina. Tako, recimo, porodični ski-pas za šest dana na Kopaoniku košta od 440 do 580 evra ukoliko imate decu stariju od 12 godina koja plaćaju kartu kao odrasli. Na Zlatiboru bi koštao od 240 do 300 evra, kao i na Staroj planini.

ZVANIČNI POČETAK Sezona počinje sutra Skijališna sezona ove godine zvanično će biti otvorena na Kopaoniku između 9. i 12. decembra. Po planu "Skijališta Srbije", sezona bi na Staroj planini trebalo da počne između 17. i 19. decembra, a na Torniku između 24. i 26. decembra.

CENE SMEŠTAJA U PLANINSKIM CENTRIMA Jahorina 140-4.900

Kopaonik 140-6.990

Zlatibor 210-2.590

Stara planina 150-900

Divčibare 230-2.000

Tara 170-1.470 * Cene porodičnog smeštaja u evrima u privatnom smeštaju i hotelima za sedam noćenja

