PRATI NAS VREMENSKI ROLEKOSTER! Srpski meteorolog najavio kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje, jedna stvar OHRABRUJE

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je kakvo nas vreme očekuje narednih dana. - Danas kratkotrajna stabilizacija vremena, a od četvrtka novo pogoršanje vremena. Pred nama tipično decembarsko vreme. Danas će se veoma snažan ciklon sa Atlantskog okeana obrušiti na zapadnu i severozapadnu Evropu i prema kraju dana ovaj ciklon doneće Srbiji osetniji pad vazdušnog pritiska, što će biti uvod u promenu vremena tokom četvrtka.

foto: Kurir televizija

U četvrtak prvo u severozapadnim i jugozapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje naoblačenje sa kišom. U košavskom području i na planinama duvaće jak, na udare i olujni jugoistočni vetar, krajem dana u slabljenju. Maksimalna temperatura od četiri do deset stepeni Celzijusa, u Beogradu do šest. U petak promenljivo, ponegde sa padavinama, a temperatura bez bitnije promene - napisao je Đurić na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- Tokom vikenda očekuje se uticaj novog ciklona sa Jadranskog mora. Ovaj ciklon doneće Srbiji novi oblačni sistem sa kišom, na planinama sa snegom. Biće vetrovito, uz umeren do jak severoistočni, istočni i jugoistočni vetar, naročito u Vojvodini, u košavskom području i na planinama. Maksimalna temperatura u subotu od tri stepena Celzijusa na severozaapdu do sedam na jugoistoku Srbije, u Beogradu do pet.

U nedelju kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i vlažan sneg i to prvo na severu i zapadu Srbije, a vetar u skretanju na severozapadni, uz advekciju hlade vazdušne mase, jer će ciklonalni centar i hladni front nastaviti put istočnije od našeg područja. Maksimalna temperatura od jedan na severozapadu do sedam stepeni Celzijusa na jugoistoku Srbije.

Od položaja centra ciklona zavisiće i raspored i količina snega i snežnog pokrivača u nedelju i ponedeljak, tako da će preciznijih informacija oko toga biti u četvrtak.

Meteorolog najavljuje i da nakon što će početkom sledeće sedmice biti hladno sa temperaturama ispod prosečnih vrednosti, oko 15. decembra, tj. sredinom sledeće sedmice sledi znatno stabilnije i uglavnom suvo vreme, uz slab jutarnji mraz i uz maksimalne temperature od četiri do deset, koje su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

- Prema trenutnim prognozama, u nižim predelima Srbije nema na vidiku ledenih dana (dani tokom kojih je temperatura tokom celog dana ispod nule).

Kurir.rs/ A. K.