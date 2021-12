SKANDAL! EVROPA ŽELI DA ZABRANI BOŽIĆ: Evropska komisija traži da božićne praznike zovu samo praznici

Božić možeš slaviti, ali Božić ne možeš pomenuti, suština je skandalozne namere zvaničnog Brisela i Evropske unije da, za početak, ljude ućutka i sprovede nazoviinkluziju, što je papa Franja uporedio čak s nacizmom. Iako je Evropska komisija (EK) povukla sporni dokument, nije odustala od njega.

U internim smernicama osoblju o korišćenju raznih izraza u komunikaciji, EK je navela da ne treba da se pominje ništa "božićno", pa će "božićni praznici" biti samo "praznici", a "božićni period" biće "praznični period"... jer ne sme da se pretpostavlja da su svi hrišćani i moraju se izbegavati pojmovi koji se jasno vežu uz religiju, pol ili bračni status. Posle pobune konzervativaca i Vatikana, evropska komesarka za jednakost Helena Dali povukla je dokument kojim su, kako je rekla, želeli da istaknu diverzitet Evrope i pokažu "inkluzivnu prirodu EK". Međutim, dokument nije postigao nameravano.

- Očigledno je da treba još da radimo na smernicama - rekla je Dalijeva, koja ipak ne odustaje, i to u momentu kada je čitava Evropa okićena u iščekivanju Božića.

foto: EPA / Vatican media

Vrlo konkretan i oštar bio je papa Franja, posle čijih reči je dokument i povučen.

- U istoriji su mnoge diktature to pokušavale da urade. Setite se Napoleona. Setite se nacističke, komunističke diktature... To je svojstveno razvodnjenom sekularizmu i osuđeno na neuspeh. EU mora da se vrati idealima očeva osnivača, koji su bili ideali zajedništva, veličine, i da pazi da ne ide putem ideološke kolonizacije. To bi moglo da se završi podelom među zemljama i da izazove kolaps EU, koja mora da poštuje svaku zemlju i njenu unutrašnju strukturu, raznolikost zemalja, a ne da ih čini jednolikim - naveo papa.

A potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić, koja se godinama bavi Evropskom unijom, ističe za Kurir da je ovakav stav EK korak dalje nego što je potrebno.

foto: Zorana Jevtić Dimitrije Kalezić Sve je to glupijada Na stavove EK nasmejao se verski analitičar Dimitrije Kalezić. - To je falsifikat, ime praznika je ime praznika. Ako je Božić - Božić je, ne može biti samo zajednička imenica "praznik" i opšta fraza. I sve je to glupijada, jer ako je to praznik - navodite koji, a ako nije praznik, ne pominjete ništa. I reći da stižu božićni praznici nikoga ne može da ugrožava - kaže za Kurir Kalezić.

- Tradiciju treba poštovati, a ne sve regulisati. A Komisija se trudi da reguliše maltene svaki aspekt društvenog života. Ta famozna politička korektnost u suštini ubija politiku. Lepota EU je u različitosti, jer je svaka zemlja tu unela i svoju tradiciju, kulturu, identitet i što Evropu čini i privlačnom za sve zemlje koje bi u nju da uđu, poput Srbije.

foto: Beta

Ona ističe da je papin stav u duhu ekumenizma i na mestu.

- Sasvim je u redu slaviti božićne praznike, i to ne vređa nikoga jer je to deo tradicije, kao što ni muslimanski praznici nikoga ne treba da vređaju, kao što i papa ističe - kaže Grubješićeva.

Kurir.rs/J. S. S.