MINISTRU VULINU URUČENA NAGRADA U BANJA LUCI: Hvala vam za ovu nagradu, ona je nezasluženo velika

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin primio je danas u Banskom dvoru u Banja Luci nagradu "Kapetan Miša Anastasijević" za razvoj prosperiteta i unapređenje saradnje Srbije i Republike Srpske i tom prilikom poručio da je srpski svet nasušna potreba srpskog naroda da se već jednom objedini i da postane jedinstven politički narod.

- Nema nijedne generacije u istoriji srpskog naroda koja nije stala pred pitanje šta ste spremni da učinite da ostanete Srbi i da budete baš to što jeste, takvi kakvi jeste. I nijedna generacija u istoriji srpskog naroda nije dala pogrešan odgovor, već je svaka i baš svaka odgovorila spremni smo na sve da budemo i ostanemo Srbi. Hvala vam za ovu nagradu, ona je nezasluženo velika i ako bih imao pravo na jednu malu ljudsku želju kako da me pamte jednog dana pre nego što odem na onu drugu stranu da se predstavim onima koji me već toliko dugo čekaju, to je da me zapamte kao nekog ko je svoj život posvetio stvaranju jedinstvenog političkog prostora - srpskog sveta, prostora u kome Srbi odlučuju o sebi, prostora u kome se nikada više neće ponoviti jasenovački genocid i martovski pogrom, srpski svet u kome ćemo sa ponosom i hrabrošću govoriti da smo Srbi, nudeći baš to najlepše i najbolje svima ostalima, ali na prvom mestu, brinući o sebi. Planina Manjača sa koje dolazim i pred vas me naučila da tuđe poštujem, ali da svoje ne dam nikom, i da ne dopustim da nečije bogatstvo i nečija moć bude razlog da se stidim naše sirotinje i naše čestitosti. Planina Manjača sa koje dolaze bolji od mene naučila me je da razlog postojanja čoveka nije u njegovoj sili, već u otporu svakoj sili - istakao je ministar Vulin.

- Nisam ja tvorac sintagme srpski svet. Možda sam je ja prvi, ili među prvima izgovorio. Srpski svet je nasušna potreba srpskog naroda da se već jednom objedini da postane jedinstven politički narod, da u ključnim pitanjima nacionalnog bića i nacionalnog opstanka misli na isti način i da sebi ne dozvoli da bude na različitim stranama istorije. Naši preci su učinili puno sjajnih i velikih stvari, upisali se u svetsku istoriju kao pobednici, drugima doneli slobodu, ali dopustili da drugi odlučuju o njima. Da u slobodi u kojoj su oni svojom krvlju plaćali, drugi stvaraju svoje države i svoje istorije i da je samo to, pa nek im je bogom prosto, ali ne samo da stvore svoje države i svoje istorije, nego da ih stvore na kostima i krvi Srba više mrzeći Srbe što su im istoriju, što su ih preveli na bolju stranu istorije, dali im državu i slobodu, nego one koji su na pogrešnoj strani istorije bili - istakao je ministar Vulin prilikom uručivanja nagrade.

Ovom prilikom, takođe, predsedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću uručena je istoimena nagrada za razvoj prosperiteta i unapređenje saradnje Republike Srpske i Srbije.

Nagrada "Kapetan Miša Anastasijević" dodeljuje se već 21 godinu zaslužnim pojedincima u okviru realizacije projekta "Put ka vrhu" od strane Agencije "Media invent" iz Novog Sada, Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu i pod pokroviteljstvom.

Privredne komore Srbije i Unije poslodavaca Srbije, a od 2015. godine održava se i u Republici Srpskoj.

