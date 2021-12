OVO SE JOŠ NIJE DESILO, A STIGLA I POTVRDA! Auto-gas skuplji nego ikad, litar premašio 100 dinara! 2 FAKTORA SU KRIVA ZA TO!

Auto-gas je od januara ove godine poskupeo za 29 dinara, uključujući PDV i akcizu, i sa januarske cene od 72,5 dinara po litru sada košta od 102 do 103 dinara po litru na benzinskim stanicama, što je nezabeleženo povećanje, ukazao Ivan Brajović, zamenik predsednika Udruženja za TNG.

Ističući da nikada ranije nije bila ovako mala razlika u ceni između benzina i auto-gasa, Brajović je za Kurir naveo da je poskupljenje TNG posledica drastičnog povećanja cene energenata na svetskom tržištu, ali i domaćih akciza, koje su u poslednjih 10 godina povećane dva i po puta. - Berzanske cene TNG ove godine imale su dramatičan rast sa 398 dolara po toni početkom godine na 861 dolar, koliko je iznosila 16. novembra. Drugi spoljni činilac je smanjenje isporuke TNG iz Rusije, koja je značajan snabdevač Evrope za gotovo 18 odsto, i iz zapadne i istočne Evrope, gde su neke rafinerije konzervirane ili zatvorene - rekao je Brajović.

On je napomenuo da se Srbija svrstava u zemlje uvoznice ovog energenta jer, iako proizvodimo oko 105.000 tona TNG godišnje, ostatak do pune potrošnje, koja se procenjuje na 155.000 tona, to jest 50.000 tona, uvozi se.

Brajović je ocenio da fiskalna zahvatanja države ove godine nisu bila značajan faktor za povećanje cene ovog ekološkog goriva.

- Imali smo povećanje akcize sa 44,59 na 45,17 dinara i posledično povećanje PDV na tu osnovicu. Ove godine fiskalna pomeranja nisu bila velika, ali sistemski, 10 godina unazad, ona su uticala na to da TNG od proizvoda koji je 2011. beležio potrošnju od 400.000 tona padne 2021. na 155.000 tona. Naime, samo akciza je povećana sa tadašnjih 17,90 dinara po kilogramu na 45,17 dinara, koliko iznosi sada - naglasio je Brajović i dodao da su akcize na TNG u Srbiji čak trostruko veće nego u Evropi.

- Minimalni iznos akcize preveden u dinare danas je 150 dolara po toni u Evropi, a srpski je 435 dolara po toni - kaže Brajović.

On je istakao da je Udruženje naftnih kompanija Srbije (UNKS), čije je udruženje za TNG kolektivni član, pokrenuo inicijativu za izmenu politike akciznog oporezivanja svih derivata nafte, a najveće promene očekuju kod promene akcize na TNG.

Prosečne cena goriva u Srbiji Benzin 165,4 din. /l Dizel 173,4 din/l TNG 101,9 din. /l * Izvor portal Global petrol prices

