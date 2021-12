MIG 29 NAŠA PRIČA Sve što se želeli da saznate o lovcu koji brani nebo SRBIJE od sad na jednom mestu! Ovo sigurno niste znali FOTO

Pre nešto više od nedelju dana iz štampe je izašla dugoočekivana knjiga "MiG-29 Naša priča". Naime, radi se o delimično izmenjenom izdanju knjige pod istim imenom koja je izašla 2017. godine ali u crno-belom izdanju.

Autori ove slobodno možemo reći enciklopdije su Danko Borojević, Dragi Ivić i Željko Ubović provereni trojac koji je napisao sad već dvocifreni broj knjiga o borebenim avionima i istorijati jugoslovenskog, ali i sprskog vazduhoplovstva, kao i Vazduhoplovstva bivših jugoslovenskih zemalja.

Novo izdanje za sada jedine knjige koja se bavi lovcem MiG-29 na našem prostoru, a koji se nalazi u naoružanju naše vojske, čija eskadrila čuva nebo nad Srbijom, je u mnogo čemu drugačije od prvog izdanja iz 2017.

To se pre svega odnosi na istorijat razvoja lovca, koji je ovaj put upotpunjena atraktivnim slikama u koloru. Sam istorijat razvoja obuhvata značajni deo knjige, gde će čitaoci moći po prvi put da na jednom mestu imaju sve detalje o ovom lovcu, tehničke specifikacije, ali i tipove naoružanja koje ovaj lovac upotrebljava.

Ovde ćemo se osvrnuti na recenziju generala Branka Bilbije, opitnog pilota, koji je imao tu čast i privilegiju da prvi ispita MiG-29 i objasni stručno zašto je SFRJ nabavila ovaj lovac, a ne na primer Miraž 2000 ili F-16.

"Autori ovog dela - knjige MiG-29 su se hrabro latili zamršenog posla i u tome uspeli, rešavajući ponekad više nepoznatih. Kao što su konstruktori MiG-29 uspešno rešavali mnoge probleme i zagonetke tehničko-tehnološke, aerodinamičke , vojno tehničke i mnoge druge...tako umešno su i autori ove knjige čitaocima približili i razotkrili tajne o "MiG-29".... Kroz prikaz aviona MiG-29 autori su kao crvenu nit, prikazali sva dešavanja u našem Vazduhoplovstvu (SFRJ, SRJ, SCG, Srbiju) od 1985. do danas. To je svedočenje o jednom turbulentnom vremenu u kojem je vazduhoplovstvo to veoma osećalo", napisao je general u penziji i problni pilot Branko Bilbija na kraju korica ove knjige.

Prikaz istorijata lovca MIG-29 na ovom prostoru započinje zanimljvom pričom generala Bilbije o tome kako se Jugoslavija došla na ideju da ispita novi sovjetski lovac MiG-29. Njegov susret sa njim, kao i prve letove koji su obavljeni sa proslavljenim ruskim pilotom Valerijem Minjckim, čovekom koji je MiG-29 znao u dušu. General Bilbija iznosi i zanimljive detalje i zapažanja, kao i zbog čega mu se aspekta struke baš dopao MiG-29.

“Niko tada u našoj zemlji nije znao ništa o tom avionu, nismo znači čak ni kako izgleda. MiG-21 je bio avion druge generacije, a MiG-29 četvrte što dovoljno govori o tehnološkom skoku, za koji se i jugoslovenksa vojna industrija pripremala. Sutradan po dolasku u Moskvu zaputili smo se na vojni aerodrom Kubinka.. Došli smo u jedan hangar, gde su nam priredili izložbu nekoliko vrsta aviona sa naoružanjem. Svi modeli su mi bili poznati osim jednog. Odmah sam zaključio da je to MiG -29. Neverovatan izgled aviona, potpuno nova konfiguracija.. Sa vrlo čudnim položajem usisnika, oblikom krila....”

Čitaoci ove slobodno možemo reći enciklopedije upotrebe lovca MIG-29 moći će da upoznaju i kako su prvi lovci MiG-29 sleteli na Batajnicu, a objavljuje se i detalj kako su preostali lovci iznenada se pojavili iznad Srbije, pa su morali biti dignuti dežurni lovci MiG-21 jer se mislilo da je u toku napad letelica iz susedne Mađarske. Na svu sreću to je bio jedan radostan događaj.

Čitaoci će moći da upoznaju i pilote koji su prvi prošli preobuku i leteli na ovoj letelici, ali i naredne generacije koje su dolazile na ovaj avion.

Značajan detalj u knjizi posvećen je i NATO agresiji i učešću lovca MiG-29 u odbrani otadžbine, gubicima i herojskim delima pojedinih pilota koji nisu ustuknuli pred nadmoćnim agresorom.

Autori po prvi put navode i imena i preziemna američkih pilota koji su obarali naše MiG-29 i tipove raketa koje su korištene. Takođe, autori razrešavaju i još jedan mit koji je na žalost posle 5. oktobra bio dugo uvrežen da je komanda u rat poslala neispravne migove i konačano demantuju i tu priču koja je dugo postala jedina istina.

Značajan detalj posvećen je i periodu posle 2000. kad je RV i PVO, a posebno lovci MiG-29 bili zanemareni i ostavljeni da ovaj vid vojske faktički nestane i da možda neke druge zemlje čuvaju nebo iznad Srbije.

Čitaoci će imati priliku da po prvi put pročitaju i kako je tekao remont migova 29 dok su čuvene "demokrate" jedva izdvojile novac za to, a onda odustali od remonta jednog lovca, pa čak nisu uspeli ni rezervne delove za preostale MiG-29 da obezbede.

Knjiga se bavi i poslednjom nabavkom migova 29 iz ruskih i beloruskih viškova, generalnim remontom i modernizacijom. Knjiga obiluje zanimljivim slika iz tog perioda letelica pre nego što su ušli u naoružanje RV i PVO Vojske Srbije.

Knjiga takođe poseduje i rečnik vazduhoplovnih termina i skraćenica kako bi se olakšalo čitaocima, koje ta knjiga zanima lakše snalaženje, a toliko ne poznaju vazduhoplovnu terminologiju.

Knjiga je urađena na formatu A 3 na ukupno 140 strana i kompletno je u koloru. Velika vrednost ove knjige su i fotografije od kojih su se neke mogle videti po prvi put, ali i novinski članici i isečci iz vojne i civilne štampe, koji su govorili o upotrebi lovca MiG-29 na ovim prostorima.

