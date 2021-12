KORONA BROJKE ISPOD 1.000: Danas 944 novozaražena, preminulo 30 pacijenata

U prethodna 24 sata na korona virus testirano je 7.840 građana od kojih je 944 novozaražena.

Preminulo je 30 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 177 obolelih.

foto: Covid19.rs

Podsetimo, dan ranije, na korona virus testirano je 13.068 građana od kojih je 1.309 novozaraženih. Preminulo je 35 pacijenata, a na respiratorima je bilo 179 obolelih.

Poslednja verzija mutacije korona virusa "omikron" za samo jedan dan učetvorostručio je broj novozaraženih u Škotskoj, a ono što je posebno zabrinulo naučnike širom sveta jeste njegova podvarijanta "stelt" nevidljiva na PCR testiranju, koja bi mogla biti zaraznija.

Iako ova nevidljiva varijanta još uvek nije registrovana u Evropi, ono što zabrinjava naše stručnjake jeste da li ćemo se protiv novog mutanta moći da se borimo sa trenutnom terapijom i da li će vakcine biti efikasne?

- Sve nove varijante, koje se javljaju mutacijom mogu dovesti do promene u dijagnostici. Što se tiče omikrona od koga sad nastaju nove varijante, nezahvalno je davati bilo kakva predviđanja u ovom trenutku. Treba sačekati konkretne naučne rezultate i videti u kom pravcu će ići virus, a posebno ova poslednja varijanta "stelt "o kojoj se govori. Da li će biti naivniji ili opasniji to apsolutno niko u svetu sada ne može da kaže jer je za to potrebno vreme - kaže za "Blic" prof. dr Nada Kuljić Kapulica.

