AKO VAM ZBOG MEĆAVE PADNE DRVO NA AUTO, MORATE DA ZNATE ŠTA DA RADITE: Ovo je procedura kako da naplatite ŠTETU OD KRIVCA!

Ako dođe do pada drveta ili grana sa drveta zbog snega, vetra ili iz nekog drugog razloga štetu možete da naplatite.

- Vlasnik drveta dužan da preduzima procene da li je ono sklono padu, i da preduzima sve mere odgovornosti za njega. Ukoliko se drvo nalazi na javnoj površini, odgovornost za njega snose grad ili lokalna samouprava - kaže Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja:

- Ako drvo padne na vozilo, potrebno je najpre pozvati policiju na uviđaj, kako bi se napravio zapisnik, kao i veštak koji će proceniti štetu. Prvo se vozač u mirnom postupku obraća odgovornom licu, bilo da je to JKP ili fizičko lice. Ukoliko se to ne reši vansudski, onda je neophodna naplata štete pred sudom. Štetu računa veštak, u nju ulaze cena štete i rada. Ukoliko je vozilo totalno uništeno, gleda se vrednost vozila na dan incidenta, od čega se umanjuje vrednost olupine (jer se auto može prodati u staro gvožđe), pa tako vlasnik dobija 30% manje vrednosti svog automobila. Sudski sporovi traju dve do tri godine.

Kurir.rs / S. Trajković