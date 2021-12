NAJNOVIJI KORONA PRESEK: U poslednja 24 sata 1167 novozaraženih, 31 preminuli i 168 pacijenata na respiratorima

U prethodna 24 sata na korona virus testirano je 11.773 građana od kojih je 1167 novozaraženih.

Preminuo je 31 pacijenat, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 168 obolelih.

Podsetimo, dan ranije, na korona virus testirano je 7.840 građana od kojih su 944 bila novozaražena. Preminulo je 30 pacijenata, a na respiratorima je bilo 177 obolelih.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon gostujući na TV Prva komentarisao je novi soj korona virusa i trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji.

- Novi soj korona virusa omikron je došao u više od 60 zemalja. U našoj zemlji još uvek nema potvrđenih slučajeva ali to ne znači da virus nije tu - kazao je Kon.

Prof. dr Zoran Todorović, šef Katedre kliničke i eksperimentalne farmakfrologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i jedini klinički farmakolog u KBC "Bežanijska kosa", objašnjava za Kurir da se propisivanje nepotrebno velikog broja lekova stručno naziva polifarmacija i da je to problem širom sveta, a ne samo u Srbiji.

- Od specijaliste do specijaliste, svako doda svoj deo priče i pacijent završi s nepotrebno velikim brojem lekova. I zato bi na kraju listu trebalo da pogleda klinički farmakolog, koji je za to specijalizovan i koji terapiju treba da svede na racionalnu meru, da vidi da li lekovi idu jedan s drugim. Na primer, žena, koja nije bila naša pacijentkinja, zamolila me je da pogledam listu od 16 lekova s otpusta koju su joj dali neurolog, kardiolog... Trebalo ju je svesti na svega šest lekova, što je rekao i lekar iz Beča, s kojim se porodica konsultovala - priča prof. Todorović.

