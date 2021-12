ISKORIŠĆAVA SIROTINJU ZA KLIKOVE, SLAVU I PARE: Srpski jutjuber to sve PAKUJE U FOLIJU DOBROČINSTVA (FOTO)

Nakon samoubistva mlade jutjuberke Kristine Kike Đukić (21), koja je, kako tvrde njeni bližnji, godinama trpela nasilje na društvenim mrežama, ali i najnovijih podataka Cesida da influenseri utiču na mišljenje čak 40 odsto mladih, otvoreno je pitanje kakav sadržaj influenseri pružaju mladima koji ih prate na internetu, i to mahom maloletnicima, te je upravo ovo tema serijala Kurira.

Jedan od neslavnih primera je i jutjuber Miloš Kostić, poznatiji kao Kimi, sa više od milion pratilaca na društvenim mrežama. U žižu javnosti dospeo je u julu ove godine klipom na kojem bahato prazni vodu iz gumenog bazena s terase svog stana u Beogradu na vodi.

Poznat je po tome što se na mrežama hvali luksuznim životom, skupim kolima koja vozi i žurkama na jahtama. Ipak, najopasniju poruku svojim mladim fanovima šalje odnosom prema od sebe slabijim i siromašnijim.

Tako je prošle godine objavio više snimaka s jednim dečakom romske nacionalnosti koga je snimao kada ga je odveo u kupovinu, na bazen i u teretanu. Zbog korišćenja deteta iz ugrožene socijalne kategorije na ovakav način, a sve pod plaštom navodnog dobročinstva, čak ga je njegov nekadašnji prijatelj jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u javnosti optužio da iskorišćava dečakovo siromaštvo zarad zarade.

Sa ovom ocenom slažu se i predstavnici Romskog centra za žene i decu "Daje".

- Pravo pitanje je da li je taj jutjuber Kimi imao pismenu saglasnost roditelja deteta da ga snima, jer tako zakon nalaže. Ako nije, a snimao ga je zarad profita, to je zloupotreba tog deteta, što na njega može ostaviti trajne posledice. Pitanje je da li to dete u školi ismevaju zbog toga i da li će možda skliznuti u vršnjačko nasilje. Pitanje je kako će na sve to gledati kad odraste i shvati da je zloupotrebljen. Ovakvi snimci siromašnoj deci šalje poruku: "Nađite sponzora ako hoćete da trenirate i idete na bazen, neka vam on plaća jer ste vi siromašni" - kažu iz ovog udruženja za Kurir.

Ko je Kimi? - Zove se Miloš Kostić - Ima 25 godina - Na Jutjubu ga prati 924.000 ljudi - Na Instagramu ima 319.000 pratilaca

