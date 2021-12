Od sutra pa narednih 36 dana novogodišnji program za sve ljubitelje dobre muzike i provoda koji se pamti

Decembar je mesec novogodišnjih čarolija, a Starogradska zima koja počinje sutra u Beogradu, garantuje dobru muziku, atmosferu i energiju namenjenu baš svim uzrastima!

Dosadili su vam restorani, bioskopi, obavezna rezervisana mesta i gužva koja nastupa uoči samih novogodišnjih praznika? Voleli biste da svoju voljenu osobu obradujete nesvakidašnjim aktivnostima, provodom za pamćenje, a sve to u duhu novogodišnjih čarolija?

Ukoliko ste ljubitelj fenomenalne hrane, kvalitetne muzike, toplih napitaka, ali i sjajne energije, onda se ove zime definitivno možete prepustiti posebnom novogodišnjem programu koji vas već od sutra čeka na Topličinom vencu, u Parku vojvode Vuka.

foto: Promo

Naime, novogodišnja euforija u Parku vojvode Vuka počinje 17. decembra i trajaće čak 36 dana na Starom gradu, gde ćete moći da uživate sve do 23. januara. Radoslav Marjanović, predsednik Opštine Stari Grad ističe da je u Starogradsku zimu uloženo mnogo truda i da nas tokom praznika očekuje vrhunski provod.

“Starogradska zima održava se u partnerstvu sa Opštinom Stari Grad. Želeli smo da Beograd i Stari Grad budu na nivou najprestižnijih evropskih metropola i mislim da smo uspeli u tome. Uložili smo mnogo truda, osluškivali želje građana, pratili njihove ideje i tako kreirali koncept Starogradske zime. Sve ovo pokazuje kako smo svi zajedno dobar tim. Možemo da budemo ponosni, naša opština imaće najbolje praznične provode u regionu. Park vojvode Vuka biće destinacija dobrog gostoprimstva”, rekao nam je Radoslav Marjanović, predsednik Opštine Stari Grad.

Program će sve posetioce obradovati muzikom domaćih DJ-eva, nastupima naših muzičkih zvezda, a oni najmlađi imaće priliku da se pokažu i uživaju u čarima kreativne radionice, druženju sa omiljenim junacima iz bajki i koncertima koji su specijalno osmišljeni samo za njih.

Emil Volak editorijalni direktor Monda i Adria Media Magazina otkriva šta posetioci mogu da očekuju kada je reč o samom programu.

foto: Promo

“Novogodišnji dani nam polako dolaze. Beograd je sada u društvu evropskih prestonica koje će svoje građane obradovati raznim i zanimljivim programima. Zimski dani postaju magični za sve one koji vole dobar provod. Stari Grad, kao gradsko jezgro i centar brojnih dešavanja, priprema višednevne događaje i bogati program koji će nam ulepšati zimske dane. Starogradska zima povezuje tradiciju, muziku, pesmu, hedonizam, igru zimske svetlosti, sve dobre ekipe - povezuje posetioce sa lepotom života”, rekao je Emil Volak.

Pored sjajnih aktivnosti za mališane, u Muzeju primenjenih umetnosti održavaće se najrazličitiji tipovi radionica za sve uzraste. Crtanje, izrada novogodišnjih ukrasa, radionica eteričnih parfema biće samo neki od izbora u ponudi. Osim toga, ništa ne bi bilo tako magično da nas u svakom momentu ne čekaju deset gastro kućica najboljih restorana Beograda, kao i specijalni zimski bar u kom će svako moći da uživa u svom omiljenom napitku.

Loco Chef, Ž Burger, Inbox libijska kuhinja i mnogi drugi upotpuniće događaj najraznovrsnijim gastronomskim specijalitetima radnim danima od 15 do 22 časa, vikendom od 11 do 23 časa, dok je za otvaranje Starogradske zime radno vreme gastro kućica od 11 do 23 časa.

Pravo praznično raspoloženje i buđenje novogodišnjeg duha stvoriće svaki, pažljivo isplaniran dan Starogradske zime. Sam početak koji će se dogoditi sutra, 17. decembra u Parku vojvode Vuka od 17 časova, obeležiće druženje sa Deda Mrazom, kao i DJ Tic i fantastične akrobacije cirkuskih artista.

foto: Promo

Ne brinite, muzika je neizostavan deo. Prvi dan ove manifestacije očekuje vas koncert za decu Leontine i hora "Čarolija", a vrhunac večeri obeležiće nastup Lexington benda. Ceo program za otvaranje možete pogledati ovde

Ovo je samo delić onoga što vas očekuje u programu koji će trajati preko mesec dana! Kako ne biste propustili zagarantovan provod i sjajnu atmosferu, posetite društvene mreže Starogradske zime i izaberite program za vaše najbliže.

Prepustite se čarima novogodišnjeg duha i posetite sutra Park vojvode Vuka koji je za vas spremio brojna iznenađenja!

Iza magične praznične dekoracije koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim i pored koje ćete sigurno želeti da napravite uspomene stoji kreativna agencija Multipratkika.

Program "Starogradska zima" organizuje Gradska opština Stari grad, Grad Beograd, Beokom servis, a medijski partneri su Mondo, Adria Media magazini.

Partneri projekta Starogradska zima su Coca - Cola, Haineken, Telekom Srbija, Skijališta Srbija, Mondelez i Frikom.

Sve novosti na dnevnom nivou možete pratiti na Instagram stranici Starogradska zima.

