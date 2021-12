ROĐENDAN HEROJA SA DUNAVA: Renato je za 60 godina spasao 30 života, NAJTEŽE mu je bilo kada je iz vode spasavao DVOSTUKOG UBICU

Heroj sa Dunava, Renato Grbić, koji je spasao mnogo života, danas slavi 60. jubilarni rođendan. Upravo danas na svoj dan rođenja, Renato svima poručuje da je život samo jedan, da je dragocen i da je svaki problem rešiv.

Kako nam otkriva, za 60 godina spasao je 30 života, mišljenje je da je to dovoljno, a sve sa nadom da više zbog takvih situacija neće morati da skače u Dunav.

foto: Dragana Udovičić

- Nije odavno bilo i radujem se zbog toga, a i nadam se da ih više neće ni biti. Ljudi treba da shvate da je svaki život dragocen i svaki problem rešiv - poručuje Renato.

Sa dve osobe koje je spasao i dan danas je u kontaktu. Slave njihove druge rođendane. Drago mu je što su ženske osobe koje su pokušale da skončaju skokom u vodu nastavile da žive život.

Najupečatljivije mu je spasavanje Ljiljane Mitić, koja je 2010. godine ispred restorana "Madera" ubila bivšeg supruga, i njegovu ćerku, a zatim pokušala i sama da se ubije skokom sa Brankovog mosta. Plutala je do Pančevca.

Te slike su mu, kaže, još u oku.

- Ubila ih je zbog smrti njihovog zajedničkog sina, koji je preminuo od narkotika. Krivila je muža za njegovu smrt, pa je htela da mu nanese bol. Ne znate kako je kad vadite dvostrukog ubicu. Sve je drugačije. Spasavate nekog ko je ubio dve nevine osoba. To mi je bilo najupečatljivije. Slike Ljiljaninog vađenja iz vode, vožnja u čamcu do Konobe, pa mnogo policije i sve ono što se dešavalo u Konobi nakon toga... To mi je stavlja pečat na sve - priča Renato i dodaje da je sa dve osobe koje je spasao u stalnom kontaktu:

foto: Marina Lopičić

Svima koji možda razmišljaju o tome da dignu ruku na sebe na bilo kakav način poručuje da je jedan život.

- Život nema reprizu i svaki problem je rešiv. Porodica je vrlo bitna u svemu tome, da prepozna. Jedna dobra priča ili priča sa stručnjakom mislim da rešava više od 50 odsto takvih situacija. Kada su ljudi odbačeni od porodice, od društva, kad nemaju nikoga za sebe, onda čujemo rečenice koje su oni govorili: "Pa, šta mi drugo preostaje, nego da se ubijem" - kaže Renato.

Neizmernu ljubav koju ima pruža unicima, a oni mu, kako ističe, daju snagu.

- To su moji anđeli, moj život i moja snaga. Najsrećniji bih bio da nema više pokušaja samoubistava. Da slavimo rođenja i krštenja, da prođe ovo ludilo od korone, pa da nastavimo život lepše i mnogo bolje nego što smo imali do sada - rekao je heroj sa Dunava.

(Kurir.rs/Telegraf.rs, LJ.Račić)