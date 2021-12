MILICI (30) HITNO POTREBAN BUBREG, KROZ SUZE MOLI ZA POMOĆ: Borim se da ostanem u životu, komplikacije su sve veće

Tridesetogodišnjoj Milici Adamović iz Beograda treći put je izmakla šansa da ozdravi. Dvanaest godina živi sa jednim bubregom, ali i on sve više otkazuje. Da bi mogla da nastavi normalan život, transplantacija joj je neophodna što pre.

Treći donor je nedavno odustao. Da li zbog straha ili drugih razloga, više nije važno. Važno je to što Milica sve teže podnosi život koji se sveo na borbu za preživljavanje. Da bi živela, a ne preživljavala potreban joj je novi bubreg.

- Ne kažem ja da je dijaliza loša, ali niko ne priča kakav je život na dijalizi. To je nekako i najlakše, kako mi je rekla doktorka, otići tamo i koliko budeš živela, živećeš. Imam mnogo veliki pritisak, a pored svega toga se borim da ostanem u životu - rekla je Milica za Kurir televiziju.

Dijaliza produžava život, ali donosi i niz komplikacija, ukazuje nefrolog Zoran Kovačević.

- Što duže traje, komplikacije su sve veće. Počev od kardiovaskularnih bolesti, bolesti kostiju, bolesti drugih organa, bolesti nerava.” + “Bolesnik transplantiran, to je zdrav bolesnik. To je zdrav čovek, to je sposoban čovek koji sutra može i da privređuje - objasnio je prof. dr Zoran Kovačević.

I to je ono o čemu Milica sanja. Da ponovo odlazi na posao i kao medicinski radnik pomaže onima koji prolaze kroz iste ili slične borbe.

- I zaista ću se boriti dok ne budem uspela da ozdravim. Kad pogledam i majku i brata i ljude koji me zaista prate dugo i zaista su mi velika podrška, ja nekako imam obavezu - kaže Milica.

Kao podstanar, prolazi kroz, kaže, psihičku torturu, a pored brata, i majka joj je bolesna. Teret koji nosi na svojim leđima sve je teži, ali ova devojka ne planira da odustane. Samo moli one koji požele da joj doniraju bubreg da takođe ne odustaju. Uslov je da je donor nulte krvne grupe i istrajan u svojoj odluci da joj spasi život.

