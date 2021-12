DOKTOR IZ NIŠA DOBIO NA SUDU DIREKTORKU ZBOG MOBINGA: Bio joj čovek od poverenja, jednom se pobunio a onda je počela njena OSVETA

Posle sedam godina golgote prim. mr sc. dr Vladimir Ilić iz Niša, internista u Institutu za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, poznatijem kao stacionar "Radon", pravosnažno je dokazao da ga je direktorka Instituta prof. dr Marina Deljanin Ilić zlostavljala na radu.

Apelacioni sud potvrdio je 15. oktobra presudu za mobing Višeg suda od 15. januara 2021, koji je utvrdio da je dr Ilića direktorka Deljanin Ilić "kontinuirano zlostavljala na radu - nipodaštavala, ignorisala, ponižavala", a Institut sada mora da ga zaštiti od mobinga. Paralelno s ovim, tekao je i sudski proces za nezakonito skidanje s pozicije načelnika odeljenja, u kojem je Apelacioni sud presudio u korist dr Ilića, koga sad Institut treba da vrati na odgovarajuće radno mesto i isplati mu 136.000 dinara, i zateznu kamatu, na ime razlike u pripadajućoj i primljenoj zaradi.

Krenimo od početka. Dr Deljanin Ilić postala je direktorka Instituta marta 2013, a odmah zatim dr Ilić pomoćnik direktora i načelnik odeljenja B specijalizovane rehabilitacije, što znači da je bio njen čovek od poverenja. Dr Ilić je bio i u Upravnom odboru Instituta, komisiji za javne nabavke, a i dalje je u Izvršnom odboru sindikata te ustanove.

Međutim, nedugo potom stvari kreću nizbrdo. Dr Ilić tvrdi da su problemi počeli oktobra 2014, kada se pobunio "zato što se Deljanin Ilić direktno dogovorila o produžavanju ugovora s jednom osiguravajućom kućom, umesto da ispoštuju zakon i raspišu transparentnu javnu nabavka na kojoj bi izabrali najbolju ponudu".

- Tada je krenula direktorkina osveta - ignorisanje, nipodaštavanje, pretrpavanje poslovima, nepozivanje na obavezne sastanke i kolegijume, stalni nadzor mog rada i traženje i najmanje sitnice da me kazni, kao što je pisanje izveštaja za jedno kašnjenje u ambulantu. Sklonila me je s mesta načelnika odeljenja, prebacila na drugo odeljenje kao običnog lekara, da bi dotle došlo da sam dobijao opomene pred otkaz, za šta smo još u sudskom sporu. Dvoje diplomiranih pravnika Instituta je zbog direktorke ostalo bez posla, jer ih je na sve načine pritiskala da mi daju otkaz, na šta nisu pristali jer nije bilo osnova - kaže za Kurir dr Ilić.

Prema presudi, u koju je Kurir imao uvid, direktorka Deljanin Ilić je dr Ilića "u kontinuitetu, posebno dana 5, 11. i 29. jula 2016. zlostavljala na radu tako što se na jutarnjim kolegijumima-raportima ponašala na nedoličan, nipodaštavajući i ignorantski način... nije odgovarala na pitanja koja joj je postavljao, a tiču se organizacije posla i manjka lekara na odeljenju... bio je prekidan i ućutkivan, izopšten iz rada kolegijuma, govorila mu je da sebi pridaje veći značaj nego što ga ima... ponižavala ga degradirajućim rečima...". Sud nalaže Institutu da dr Ilića zaštiti i zabrani dalje zlostavljanje na radu. Institut mora da nadoknadi troškove parničnog postupka od 365.400 dinara sa zateznom kamatom.

- Presuda mi je satisfakcija za sve ove godine ponižavanja, trpljenja i borbe, tokom kojih je i moja porodica propatila, a ja izgubio sve nazovi prijatelje budući da me ljudi izbegavaju zbog sukoba s moćnom direktorkom. Ali, istrajao sam. Tokom postupka odustao sam od traženja novčane odštete. Međutim, nije mi jasno kako će presuda da bude izvršena. Ko je to ko će da me zaštiti i da joj zabrani da me zlostavlja - navodi dr Ilić i dodaje:

SVE PO DEFINICIJI MOBINGA Apelacioni sud je u presudi citirao i član 6, stav 1 Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu: "Zlostavljnje je svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenima ili grupi zaposlenih kod poslodavca, koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor."

- Direktorka i ja smo sada u zamrznutom konfliktu. Od kada je "Radon" opet u kovidu, ja sam non-stop u crvenoj zoni, pa je i ne viđam. Ali to smatram jednim vidom osvete, jer sam sve vreme raspoređen u kovidu, u crvenoj zoni, što ne važi i za njoj privilegovane doktore. Takođe, kao vođu jednog od timova u kovidu, nije me zvala na sastanak vođe timova.

U priči je bitan i zahtev dr Ilića od 10. oktobra 2014, kojim traži da bude razrešen s mesta pomoćnika direktora zbog neslaganja u vezi s rukovođenjem i odlučivanjem u Institutu, što je direktorka ignorisala. Sve do 15. juna 2016, kada je dr Ilić dobio aneks 4 ugovora o radu, po kojem je skinut i s mesta pomoćnika direktora za kardiologiju i spec. rehabilitaciju i načelnika odeljenja, i prebačen da radi kao lekar na A odeljenju, za šta mu je ponuđen i aneks 5 od 28. 2. 2018. (raspoređen na isto mesto kao i aneksom 4, koji je u međuvremenu poništen pravosnažnom sudskom odlukom). I tako mu je koeficijent za obračun zarade smanjen sa 31,16 na 29,32. Apelacioni sud je 4. novembra 2021, u čijoj presudi je inače navedeno i da dr Ilić ima status uzbunjivača, potvrdio presudu Osnovnog suda od 11. juna 2020, kojim je aneks ugovora dr Ilića nezakonit. On mora da bude vraćen na odgovarajuće radno mesto, kao i da mu bude isplaćena razlika između pripadajuće i isplaćene zarade, što je 136.389,91 dinar sa zakonskom zateznom kamatom.

- Po ovoj drugoj presudi treba da me vrate na mesto načelnika odeljenja, ali ništa se još ne dešava, a ni razlika u zaradi mi nije isplaćena. Svi se prave kao da se ništa nije dogodilo - navodi dr Ilić.

Dr Marina Deljanin Ilić nije odgovorila na poziv, poruke, kao ni na pitanja koja smo joj poslali mejlom.

HRONOLOGIJA: - 19. 3. 1998. dr Ilić zaposlen u Institutu, - 30. 4. 2013. potpisao aneks 3 ugovora o radu, po kome je postao pomoćnik direktora za kardiologiju i spec. rehabilitaciju i načelnik odeljenja B specijalizovane rehabilitacije - Oktobra 2014. sukobio se s direktorkom u vezi s javnom nabavkom - 31.10. 2014. podneo zahtev direktorki za razrešenje s funkcije pomoćnika direktora - 15. 6. 2016. dobio aneks 4 ugovora o radu, po kome je skinut s mesta načelnika i pomoćnika direktora i raspoređen na niže radno mesto - lekar specijalista na odeljenju A specijalizovane rehabilitacije - 26. 7. 2016. podneo je tužbu za zlostavljanje - 28. 2. 2018. aneksom 5 raspoređen na isto mesto kao i aneksom 4 - 2. 8. 2019. Viši sud u Nišu odbio tužbeni zahtev dr Ilića presuđujući da nije bilo zlostavljanja na radu - 11. 6. 2020. Osnovni sud poništio aneks 4 ugovora o radu kao nezakonit - 3. 9. 2020. Apelacioni sud ukinuo presudu po tužbi za zlostavljanje na radu i slučaj vratio na ponovno suđenje - 15. 1. 2021. Viši sud presuđuje da ga je dr Deljanin Ilić zlostavljala na radu - 15. 10. 2021. Apelacioni sud potvrđuje presudu Višeg suda za zlostavljanje na radu - 4. 11. 2021. Apelacioni sud potvrdio presudu Osnovnog suda o nezakonitosti aneksa 5

