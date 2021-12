DOKTOR KON O PROSLAVAMA NOVE GODINE: To u Kriznom štabu niko nije odobrio, doček je triger za prenošenje virusa

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon kaže da se neprekidno reklamiraju dočeci Nove godine na trgovima, a da to do sada niko u Kriznom štabu nije ni odobravao ni podržavao. U drugoj polovini januara čeka nas neminovno skok broja novozaraženih, dodao je Kon.

Dr Predrag Kon je rekao da niko nije odobrio okupljanja više od 500 ljudi, a uveliko se reklamiraju organizovani dočeci Nove godine na trgovima.

"To do sada niko nije u Kriznom štabu odobravao niti podržavao. Sigurno neće biti nijednog epidemiologa, bar u Kriznom štabu, koji će podržati takve događaje. Činjenica je da, ili ćemo raditi proaktivno ili ćemo čekati kad krene porast pa onda preduzimati mere, ali jeftinije i bolje se prolazi kad se proaktivno radi", naglasio je epidemiolog za RTS.

Prema njegovim rečima, doček je triger za prenošenje virusa.

"To se ne može izbeći u trenutnoj situaciji", kaže Kon.

Navodi da se epidemijska situacija u Srbiji poboljšava iz dana u dan, ali da upozorava situacija sa omikron sojem i dolaskom naših ljudi iz inostranstva, gde omikron počinje vrlo ozbiljno da dominira.

"Očekujemo veći priliv i tog virusa i virusa gripa u nekom bliskom periodu, u narednim danima i već su mnogi došli. Ono što može da se očekuje je da zastane taj pad", navodi član Kriznog štaba.

Ističe da nas u drugoj polovini januara neminovno čeka skok broja novozaraženih.

"S obzirom na podatke u Britniji, gde se u toku dva dana duplira broj novozaraženih, imate četvorostruki porast u roku od nedelju dana", upozorava Kon.

Član Kriznog štaba dodaje da podaci iz Britanije o omikron soju pokazuju da se tim sojem uglavnom zaražavaju mladi ljudi, te da se još ne zna kako se virus ponaša među starijima.

"Imamo dokaze koji su objavljeni da se javljaju reinfekcije češće, oni koji su preležali prirodno, da oboljevaju pet puta češće. Efektivnost sa dve doze vakcine je naglo pala, sa trećom dozom se održava 70 odsto. Ako neko hoće da se zaštiti od omikrona, da ne čeka ni časa za primanje treće doze. Oni koji su ostali nevakcinisani su najpre na udaru u ovoj situaciji", ukazuje Kon.

Epidemiolog navodi da za očekivati da omikron izaziva blaža oboljevanja, ali ističe da dosad nemamo jasne dokaze o tome jer uglavnom oboljevaju mladi.

"Zato poziv na vakcinaciju više nije apel nego je neophodno da se mladi vakcinišu da bi štitili prvenstveno roditelje i bake i deke. Ta sveža vakcinisanost povećava zaštitu", smatra Kon.

Podseća da je medicinski deo Kriznog štaba tražio "apsolutni minimum" da se kovid propusnice uvedu 24 sata. Skeptičan je, kaže, da će se tako nešto usvojiti.

"Na neki način je odlučeno da se svi ovi događaji dešavaju. Odgovor, da ne kažem izgovor, je da se živeti mora. Ta priča da život ide dalje važi za svaku situaciju, ali kao epidemiolog kažem da su odabrane proslave i slavlja umesto zaštite života i to moram otvoreno i javno da kažem. Postoje ljudi do kojih neće stići glas da je to povećani rizik, stići će samo pozivi da dođu na proslavu", smatra Kon.

(Kurir.rs/RTS)