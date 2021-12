DEČAK KOG JE NASTAVNIK DAVIO PIJE LEKOVE ZA SMIRENJE! Iz škole kod Nove Varoši za Kurir potvrđuju: Nasilnik je kažnjen

Direktor škole nadomak Nove Varoši je prosvetnog radnika udaljio s posla do okončanja postupka, a dečaku je, prema navodima oca, lekar zbog pretrpljene traume dao lekove za smirenje

Učenika sedmog razreda jedne osnovne škole nadomak Nove Varoši (ime poznato redakciji), prema tvrdnjama njegovog oca, fizički je napao nastavnik istorije nasred časa, i to zbog domaćeg zadatka. Otac za Kurir kaže da je njegovom sinu zbog preživljene traume lekar propisao lekove za smirenje! Incident se dogodio u petak, a dečak je kući došao plačući.

- Prvo sam mislio da je on napravio neki nestašluk, ali mi je njegov razredni potvrdio da ga je nastavnik maltretirao. Zvao sam policiju i već po podne sam u stanici bio sa sinom da damo izjavu - priča otac:

- Moj sin pešači do škole kilometar. Zaledilo je po putu prošle nedelje i nekoliko puta je pao. Tog dana je rekao nastavniku istorije da nije uradio domaći, da se okliznuo, pao i povredio nogu. Onda mu je nastavnik rekao da odgovara, a sin ga je pitao da li može da sedi dok odgovara jer ga boli noga dok stoji. On ga je naterao da dođe do table, ščepao ga za vrat, davio i onda odgurnuo. Otac ističe da je njegovo dete pretrpelo veliki strah, da u školu neće ići cele sedmice, a od psihijatra je dobio da pije čak i "bromazepam".

Kako Kurir saznaje od izvora iz Centra za socijalni rad u Novoj Varoši, obavešteni su o ovom slučaju i njihovi radnici će obići školu i o događaju od petka razgovarati sa svim akterima, a obaveštene su i opštinska i republička prosvetna inspekcija.

U školi nam je rečeno da je direktor pokrenuo disciplinski postupak protiv zaposlenog uzimajući u obzir zapisnik sa časa odeljenjskog starešine, izjavu nastavnika i izjave dva učenika date u prisustvu roditelja. U disciplinskom postupku direktor je doneo rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada zbog povrede zabrane nasilja iz člana 111, stav 3, tačka 6 ZOSOV, a udaljenje će trajati do okončanja disciplinskog postupka.

Ministarstvu prosvete uputili smo pitanja, ali odgovore nismo dobili do zaključenja broja.

Policijska uprava Prijepolje nam je odgovorila da je policija u Novoj Varoši odmah po prijavi da je nastavnik fizički napao učenika škole obavila razgovor sa tim učenikom u prisustvu njegovog oca, te da je o svemu obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju, po čijem nalogu policija intenzivno radi na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti.

Kurir.rs / Suzana Trajković