DANAS HLADNO PONEGDE SA SNEGOM: Narednih dana sve toplije, evo kakvo će vreme biti do kraja nedelje

Zima počinje danas kalendarski, a prvi zimski dan biće hladan, uz slabo provejavanje snega u brdsko-planinskim predelima.

Jutro u Srbiji sa slabim mrazem. Pre podne oblačno, dok se posle podne očekuje smanjenje oblačnosti. U brdsko-planinskim predelima provejavaće slab sneg. Pretežno sunčano biće samo na severozapadu Srbije i u Timočkoj Krajini. Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni, najviša od 2 do 6.

Slično vreme se očekuje i narednih dana.

Sreda

Ujutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, mestimično s maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana pretežno sunčano ali hladno. Vetar slab, zapadni. Najniža temperatura od -8 do -3, a najviša od 0 do 4 stepena.

Četvrtak

Ujutro sa mrazem, mestimično maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana umereno oblačno i toplije. Vetar slab i umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od -8 do -3 stepena, a najviša od 1 na istoku do 8 stepeni na zapadu.

Petak

Ujutro sa mrazem, mestimično maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana umereno oblačno i još toplije. Vetar slab i umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od -7 do -4 stepena na istoku i jugoistoku, u ostalim krajevima od -1 do 3, a najviša od 5 do 11 stepeni.

Inače, zima počinje danas tačno u 16 sati i 59 minuta. U istom trenutku za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto.

