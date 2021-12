NA STOVARIŠTIMA NESTAŠICA UGLJA, LJUDI GA UNAPRED PORUČUJU: Ovo je stanje sa drvima, briketima i peletom, JEDAN DERIVAT POSKUPEO!

U oktobru ove godine čak i najveća stovarišta u Srbiji su, verovali ili ne, bila potpuno prazna, pa su se oni koji nisu na vreme obezbedili ogrev hvatali za glavu, a kako saznajemo, tržište nije ni sada ništa stabilnije nego tada.

Tri meseca kasnije uglavnom manjka uglja, jer se, kako su nam rekli oni koji njime posluju, najmanje iskopava. Ostalog ogreva - peleta, drva i briketa - još se i može naći, ali se dešava da ni njih nema, pa su pojedina domaćinstva prinuđena da rešenje potraže u grejanju na struju.

Na šta god da se grejete, ako svog derivata nemate dovoljno za celu zimu, lako se možete naći u problemu.

Iz jedne beogradske firme koja se bavi prodajom svih vrsta ogreva potvrđuju nam da je i sada, pred kraj godine, na ovom tržištu sve na klimavim nogama.

- Nešto nam stigne, pa to imamo, ali drugo nemamo, i obrnuto. Još tržište nije stabilno kao što je bilo, ni sa drvima ni sa drvetom ni sa peletom. Pelet je sad još i najstabilniji, a sve češće nema drva i briketa - rekli su nam oni. Nebojša Radulović sa beogradskog stovarišta saglasan je da situacija ni sada nije zadovoljavajuća.

- Situacija se nije popravila nabolje. "Kolubarinog" uglja uopšte nema, ostali rudnici rade dosta oslabljeno, pa je i dalje nabavka iz rudnika mala. Potražnja je čak možda i smanjena jer ljudi prelaze na druge derivate. Mi dobijamo neku količinu, ali već unapred imamo spremne kupce koji poručuju ugalj, pa kad dobijemo neku količinu, javimo im i odvezemo im. Dovoljno za skladištenje nemamo - rekao je naš sagovornik, zaključivši da je u ovom poslu teško kao nijedne godine do sada.

Tanja Aprcović, šef stovarišta u Beogradu, za naš list kaže da je za peletom stala tražnja.

foto: Prtinscreen RTS

- Bilo je navale sa zahlađenjem, sad je stala tražnja. Ovo je verovatno samo zatišje pred buru. Mi ga imamo na lageru ukoliko kupci krenu da ga kupuju, a kolege koje rade ugalj i dalje su u problemu - rekla je ona i potvrdila skok cene peleta:

- U maloprodaji on košta 33.700 dinara. Podsetimo, pelet je lane u nabavci koštao od 160 do 200 evra tona, a sada je 20 do 30 odsto skuplji, u zavisnosti od kvaliteta i da li je domaći ili uvozni.

Struja sigurica Ni cena ne oscilira Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je u novembru da Srbija ima dovoljno potencijala da s novim kapacitetima bude energetski dovoljna i da ne mora da uvozi struju, a da cena za domaćinstva ostaje ista do kraja sezone. - Suština je da je država obezbedila dovoljno energije i energenata, što je prvi uslov da privreda može da funkcioniše i da budemo energetski bezbedni i stabilni. Cena struje za domaćinstva ostaje ista do kraja zimske sezone, a kompanije će razgovarati s "Elektroprivredom" - rekla je Mihajlovićeva.

Cena ogreva Skok cene zabeležio pelet Pelet - Od 30.000 do 34.000 za tonu Drva - od 4.500 do 5.500 dinara po metru kubnom Iscepana drva - 7.500 dinara po metru kubnom Ugalj - od 8.000 do 23.000 dinara za tonu

Suzana Trajković