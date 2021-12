ZA ORGANIZOVANE DOČEKE PO TRGOVIMA JOŠ NIKO NIJE DAO DOZVOLU: Proslave se zakazuju iako su odobrena samo okupljanja do 500 ljudi

Skoro da nema većeg grada u Srbiji koji ne planira i ne reklamira masovni doček Nove godine na gradskim ulicama i trgovima, iako članovi Kriznog štaba jasno i glasno tvrde da za to niko nije dao dozvolu! Prvi je planove obelodanio Beograd, zatim su primer prestonice sledili Novi Sad, Kragujevac, Zlatibor, Niš...

- S obzirom da su brojke zaraženih koronom pale, odlučli smo da se priključimo velikim gradovima koji organizuju na centralnom gradskom trgu doček Nove godine. Tako da ćemo i u Nišu imati zvanično doček - najavila je nedavno gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski.

U gradu na Nišavi u najluđoj noći nastupiće Zorica Brunclik i Alen Ademović, u Kragujevcu grupa Kerber i di džejevi, doček u Novom Sadu biće u znaku titule Evropske prestonice kulture, u Beogradu ćemo imati slavlje na barem dve lokacije - ispred Narodne skupštine gde će nastupiti Marija Šerifović, Jelena Karleuša i Sara Jo, ali i na prostoru Beograda na vodi gde će za zabavu biti zaduženi Goran Bregović, Mladen Vojičić Tifa, Saša Kovačević, Angelina i Cobi.

Vrhunac će biti na Zlatiboru gde bi pred nekoliko desetina hiljada gostiju doček trebalo da traje tri dana, a najavljen je nastup Vesne Zmijanac, Alena Islamovića, Senide, Parnog valjka...

Dozvoljena okupljanja do 500 ljudi

I dok se pre nekoliko nedelja najavljivalo da bi ulaz u “novogodišnju zonu” mogao da bude dozvoljen samo uz kovid propusnice, sada više o tome niko i ne priča. Ipak, naš epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon upozorava da niko nije dao dozvole za ova masovna okupljanja!

Podsetimo, prema aktuelnim merama, dozvoljena su organizovana okupljanja na otvorenom i u zatvorenom, ali do 500 osoba, dok su za sva druga neophodne dozvole Kriznog štaba.

- Poslednjih dana se neprekidno reklamiraju dočeci Nove godine na trgovima, a da to do sada niko u Kriznom štabu nije ni odobravao, ni podržavao - jasno i glasno je rekao dr Predrag Kon.

On čak ide i korak dalje i tvrdi da, barem što se tiče medicinskog dela Kriznog štaba, neće biti nikakve promene.

Sa kovid propusnicama u kafane i restorane Masovne proslave spremaju se i po restoranima, hotelima, kafićima... Teoretski, uz poštovanje mera, one su trenutno dozvoljene. Uz napomenu da bi na njima mogli da prisustvuju samo oni koji imaju kovid propusnice, pošto su one obavezne u ugostiteljskim objektima nakon 20 časova.A za to je neophodno da osoba bude vakcinisana, da je preležala korona virus ili da ima negativan PCR test, antigenski ili serološki test. Ovo bi, po slovu propisa, trebalo da važi i za sve zaposlene u ugostiteljskim objektima, konobare, muzičare...

- Sigurno neće biti nijednog epidemiologa, bar u Kriznom štabu, koji će podržati takve događaje. Činjenica je da, ili ćemo raditi proaktivno ili ćemo čekati kad krene porast pa onda preduzimati mere, ali jeftinije i bolje se prolazi kad se proaktivno radi - naglasio je dr Kon za RTS.

Prema njegovim rečima, doček je okidač za prenošenje virusa.

- To se ne može izbeći u trenutnoj situaciji. Epidemijska situacija u Srbiji poboljšava se iz dana u dan, ali situacija sa omikron sojem i dolaskom naših ljudi iz inostranstva, gde omikron počinje vrlo ozbiljno da dominira, zabrinjava. U drugoj polovini januara neminovno nas čeka skok broja novozaraženih.

Traže kovid propusnice tokom 24h

On je podsetio da je medicinski deo Kriznog štaba tražio “apsolutni minimum” da se kovid propusnice uvedu 24 sata.

- Na neki način je odlučeno da se svi ovi događaji dešavaju. Odgovor, da ne kažem izgovor, je da se živeti mora. Ta priča da život ide dalje važi za svaku situaciju, ali kao epidemiolog kažem da su odabrane proslave i slavlja umesto zaštite života i to moram otvoreno i javno da kažem. Postoje ljudi do kojih neće stići glas da je to povećani rizik, stići će samo pozivi da dođu na proslavu - smatra Kon.

Jedna od mera koje se predlažu, kako bi se barem odložio dolazak novog soja korone, je da bude proširen spisak takozvanih rizičnih zemalja iz kojih bi putnici mogli da ulaze u Srbiju pod znatno strožim uslovima. Podsetimo, na ovom spisku su trenutno Južnoafrička Republika, Bocvana, Zimbabve, Namibija, Lesoto, Mozambik i Malavi.

Širi se spisak rizičnih zemalja Kako je najavio dr Kon, na konsultacijama sa članovima Kriznog štaba biće reči i o tome da se spisak rizičnih zemalja proširi, te da budu stavljene i zemlje van Južne Afrike gde postoji cirkulacija omikron varijante. Iako niko zvanično nije pričao o kojim se zemljama radi, sigurno je da bi se to odnosilo na Veliku Britaniju, Dansku... - Svi naši ljudi koji dolaze u Srbiju moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji. Niko ne može da zaustavi naše građane, ali oni imaju obavezu da budu zaštićeni. To je jedna stvar, i to će, nadam se, ponovo biti obnarodovano preko Kriznog štaba koji očekujem. To već postoji, nego jednostavno da se prenese ponovo da je potrebno da budu vakcinisani, a ako nisu da urade PCR, i čim ga urade nemaju ograničenja. Pre toga imaju ograničenje kućne izolacije.

Dr Tanja Jovanović ne krije da joj je ovo omiljeno doba godine, ali...

- Ja mnogo volim novogodišnje čarolije i sva događanja vezana za Novu godinu, Božić i sve ostalo što je aktuelno u ovom delu godine. Međutim, moramo da budemo svesni da pandemija još uvek traje i da se pojavio novi zabrinjavajući soj u okruženju, tako da je velika verovatnoća da će uskoro doći kod nas. Tako da moramo u ovom periodu da se pridržavamo svih epidemioloških mera, posebno onih u zatvorenom prostoru, kako bismo mogli sve one sledeće praznike koji dolaze i naredne nove godine, božiće, slave i uskrse da proslavimo onako kako smo navikli - rekla je za Blic virusolog dr Tanja Jovanović.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek kaže za “Blic” da je potrebno i zdravlje i ekonomija, ali da on kao lekar ako mora da bira između ta dva, uvek se odlučuje za zdravlje. Kako apeluje, sve što se radi i organizuje treba da bude uz poštovanje epidemioloških mera, ali dodaje da će biti prilike za velika slavlja i ako je moguće praznike proslavimo u krugu porodice.

- Mnogo je epiedmemioloških rizika koji nas očekuju narednih mesec dana. To su slave koje su već počele, dva Božića, Nova godina i veliki broj ljudi iz inostranstva koji će doći u našu zemlju, a znamo da dolaze iz država gde omikron soj postaje dominantan u odnosu na deltu, da je mnogo zarazniji, i o njemu nemamo baš sve podatke. Kada pričamo o omikron soju, treba biti vrlo obazriv i ne treba ni širiti paniku, niti davati ohrabrujuće vesti u smislu da on ne izaziva ozbiljnu kliničku sliku i da nije toliko opasan. O njemu se zapravo malo zna. Ono što je mene zabrinulo kao roditelja, kao lekara i nekoga ko se bavi imunizacijom u Srbiji, je da su naučnici u Evropi ustanovili da napada decu, što baš nije dobra vest, jer su nam deca nezaštićena, nisu vakcinisana, i u ovom trenutku me najviše to brine što se tiče omikrona. Međutim, kažem, treba izbegavati gužve tokom ovih epidemioloških rizika koje sam naveo, mislim da treba sprovesti ono što je bilo prošle godine, da se sva ta okupljanja svedu na porodični nivo, da izdržimo još ovaj nalet, jer biće prilke za slavlja - izjavio je Đerlek.

