PROFESOR PETAR KOČOVIĆ ZA KURIR: Broj zaraženih uskoro pada na 500! MATEMATIKA JE JASNA! (FOTO)

Profesor informacionih tehnologija Petar Kočović, koji pomoću svog matematičkog modela prati tok epidemije kaže da je situacija sada znatno pouydanija, da se za Novu godinu možemo nadati broju zaraženih od 750 do 800 dnevno, a tamo oko 15. januara da će ta cifra spasti na 500.

- Brojke padaju i još bi trebalo da se nastavi pad, kako stvari stoje i to tamo do do 15. januara. Tada će verovatno broj da počne da raste, s tim što se ne zna kojim tempom - rekao je on, dodavši da je pad slabiji od očekivanog, ali da bi ipak talas mogao da se završi i oko Nove godine.

- Na nedeljnom nivou pad treba da bude oko 20 odsto. Pad jeste, ali nije zadovoljavajući. Od Nove godine možemo imati 750 ili 800 zaraženih dnevno, mada to može da nam se desi i sad za vikend, barem jedan dan. Tamo oko 15 januara. bi trebalo da imamo ispod 500 zaraženih dnevno - rekao je on i dodao da nas potom čeka peti talas, čiji se intenzitet i jačina ne mogu predvideti.

Kurir.rs / S.Trajković