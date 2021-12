DANAS HLADNO I OBLAČNO, A SUTRA PREOKRET! Skok temperature za 10 stepeni, za vikend proleće usred zime

U Srbiji će nakon vedrog i sunčanog jutra posle podne biti oblačno, ali i dalje suvo.

Ujutru će u većem delu biti vedro uz umeren do jak mraz, a magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom na jugozapadu Srbije. Duvaće slab i umeren, na jugu Banata posle podne i uveče povremeno jak, južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od -12 do -4, a najviša od 1 do sedam 7.

Petak

U većem delu suvo uz delimično razvedravanje. U planinskim predelima intenzivno topljenje snega. Uveče i u toku noći u Vojvodini slaba kiša. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura u većem delu od -2 do 3, na istoku i jugoistoku do -7 stepeni, a najviša od 7 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na zapadu Srbije.

Subota

Umereno oblačno i toplo. U Vojvodini slaba kiša. U planinskim predelima intenzivno topljenje snega. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do 9, a najviša od 9 stepeni na jugoistoku do 19 stepeni na zapadu Srbije.

Nedelja

Pretežno oblačno, mestimično s kišom. U planinskim predelima intenzivno topljenje snega. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša od 9 do 16 stepeni.

(Kurir.rs/RHMZ)