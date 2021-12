POGLEDAJTE KOLONE NA HORGOŠU I BATROVCIMA! NAVALA GASTARBAJTERA Čekaju satima na granici, svi bi da stignu kući pre praznika VIDEO

BEOGRAD - Uoči božićnih praznika u zapadnoj Evropi već su se stvorile kolone vozila na graničnim prelazima na ulazu u Srbiju.

Na najfrekventnijem prelazima Horgoš i Reske čeka se oko tri časa. Za putnike koji su u tranzitu kroz Srbiju nije potreban pi-si-ar test, ni kovid sertifikat.

Da bi se prešla mađarsko-srpska granica, odnosno prelazi Reske i Horgoš, treba oko četiri sata, s tim što je kolona u Mađarskoj duga oko tri kilometra i tamo se čeka oko tri, a sa srpske strane oko jedan sat.

- Krenuli smo ranije da bismo izbegli gužve, ali džaba. Čekali smo nekoliko sati. Izgleda da su svi slično mislili kao mi - kaže nam jedan od Srba koji žive u Nemačkoj.

Radi se maksimalnim kapacitetima u šest traka, a sedma je otvorena za autobuse.

I noćas je bila velika gužva, negde oko 13.000 putnika je je prošlo za poslednjih 12 sati, dakle za pola dana oko 3.000 putničkih vozila i oko 40 autobusa.

Sve se to dešava na ulaznoj strani, ogroman je protok putnika, uglavnom su to stranci koji prolaze kroz Srbiju i zato im ne treba pi-si-ar test ni kovid sertifikat, jer za one koji su u tranzitu u okviru 12 sati ne moraju da pokažu te dokumente.

Slična situacija je i na drugim graničnim prelazima kao što su Tompa, Bački Vinogradi ili Horgoš 2, gde se na ulazu u zemlju čeka dva i tri sata.

Zbog te situacije i velikog pritiska vozila, Horgoš 2 odnosno Reske 2, granični susedni prelazi sa Horgošom 1, danas će biti otvoren samo iz pravca Mađarske, što znači da će moći da se izađe samo iz Mađarske.

Ulaz je zatvoren da bi se ubrzao protok vozila koja stižu iz Zapadne Evrope i prolaze kroz Srbiju. Ovakva situacija na graničnim prelazima će potrajati sigurno do katoličkog Božića.

Pojačan saobraćaj na prelazima s Mađarskom i Hrvatskom Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da je, kako se približava početak božićnih praznika po gregorijanskom kalendaru pojačan saobraćaja na koridoru 10, kao i na ostalim putevima u zemlji. Povremeni talasi pojačanog saobraćaja očekuji se i na putničkim terminalima najfrekventnijih graničnih prelaza sa Madjarskom i Hrvatskom. Na putničkim terminalima graničnih prelaza se na ulazu u zemlju na prelazu Horgoš čeka 60 minuta, na prelazu Batrovci na ulazu motorna vozila čekaju 70 minuta, a autobusi 60 minuta.Teretna vozila čekaju na izlazu na prelazu Gradina oko dva i po sata. Nema neprohodnih putnih pravaca, a zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na više puteva. Nema zadržavanja na naplatnim stanicama na autoputevima.

