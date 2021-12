ISPOVESTI DEVOJAKA KOJIMA SU U SRPSKIM KLUBOVIMA SIPALI DROGU U PIĆE: Nisam osećala noge, odmah sam pala, ciljaju 2 drugarice

Ubrzo nakon što je objavljena vest da se u našoj zemlji pojavio opijat GHB koji može da se zloupotrebljava za ošamućivanje žrtve, silovanje i gubitak pamćenja, isplivale su ispovesti devojaka koje tvrde da im se ta droga sipa u piće po klubovima.

Sve je počelo kada je jedna Novosađanka opisala šta su doživele njene drugarice u izlasku, a čija priča je objavljena na Instagram profilu "Ovarijum".

"Pričali su mi kako su drugaricama sipali drogu u piće, tj. ono da ih uspavaju. Njih dve popile po dva koktela, kažu taj drugi je imao malo slaniji ukus. Hvala bogu, otišle su odmah posle toga, jednoj počelo da se muti u glavi kad je ulazila u kuću, druga se onesvestila u krevetu. Kažu da ciljaju tako kada dve devojke idu", napisala je, a nakon njene poruke ubrzo su počele da se javljaju i ostale devojke, pretežno iz Novog Sada i Beograda.

One su na društvenim mrežama, takođe, podelile svoje priče kako su im u klubovima zaista sipali ovaj opijat u piće. Navodi se da pretežno dva muškarca vrebaju devojke, i to uglavnom one koje izlaze same ili sa još jednom drugaricom.

"Ovo se desilo i mojoj drugarici", "Ja uvek izlazim u mešovitom društvu, a jednom sam bila sa drugaricama i sipali su mi drogu u kiselu vodu", samo su neki od komentara nakon prvobitne poruke.

Posebno bi trebalo obratiti pažnju na ukus koji piće ima.

"Ukoliko primetite da piće ima ukus metala, u njega je stavljen GHB."

"Desilo se i meni, nisam osećala noge, posle su mi drugari rekli da je bio neki talog u mom piću, sreća brzo sam se probudila iz nesvesti. Odmah sam se onesvestila, verovatno sam popila više toga, nisam shvatila na vreme. Srećom bila sam okružena bliskim ljudima, nije se ništa desilo", napisala je jedna devojka.

Sve devojke su navele da su nakon popijenog pića za manje od sat vremena osetile neprijatne simptome. Neke su imale vrtoglavicu, dok su druge padale u nesvest. Posebno zabrinjava činjenica što ova vrsta narkotika postaje sve učestalija u klubovima, a devojke su pomenule i imena poznatih klubova u kojima im se desilo ovo.

Šta je GBH GHB je narkotik bez mirisa i ukusa i zbog toga se ne detektuje prilikom konzumacije, pa žrtva nije ni svesna da je konzumira. Dejstvo ove droge počinje već nakon pola sata, a najpre se osete mišićna slabost, umor, nesanica, osoba koja je konzumirala ovu drogu ne zna za sebe i to stanje može da traje osam do 12 sati. Prisustvo narkotika ostaje u organizmu i više od nedelju dana.

