ZVANIČNO! ŠKOLSKA GODINA MORA DA POČNE HIMNOM SRBIJE: Kazne i do MILION dinara u slučaju nepoštovanja zakona!

Skupština Srbije usvojila je večeras set zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima su izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje definišu da školska godina počinje 1. septembra himnom Srbiije.

U slučaju da obrazovna ustanova ne izvede himnu moraće predviđene su novčane kazne od 100.000 do million dinara.

Takođe, i direktor škole odnosno odgovorno lice može biti novčano kažnjeno u iznosu od 25.000 dinara do 100.000 dinara. U zakonu se navodi da se učenik ocenjuje najmanje četiri puta u polugodištu u osnovnom, i tri puta u srednjem obrazovanju. Skupština je usvojila Zakona o inovacionoj delatnosti, kojim je, između ostalog, predviđeno uspostavljenje mreže naučno-tehnoških parkova. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je da su zakonom definisani subjekti nacionalnog investicionog sistema. - To su inovativni objekti, startap centri, nosioci inovacione delatnosti i spinofovi, zatim subjekti inovacione infrastrukture, neučno-tehnoški parkovi i organizacije za podršku startapovima - rekao je Ružić u raspravi. Govoreći o izmenama Zakona o srednjem obrazovanju, Ružić je naveo da se on usaglašava sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanjai vaspitanja. Kako je objasnio, usaglašavanje se odnosi na odredbe koje se tiču uvođenja drzavne mature. - Komisija za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature u obrazovni sistem je donela odluku o pomeranju roka za primenu državne mature na 2022/2023.godinu za trogodišnje srednje škole, odnosno 2023/2024.godinu za opštu umetničku i stručnu maturu - rekao je Ružić. Kada je reč o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, izmene se, kaže, vrše u cilju usaglašavanja sa odredbama zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja radi unapređivanja pojedinih rešenja. Dopune zakona se, dodaje Ružić, odnose na mogućnost ostvarivanja programa na stranom jeziku, odnosno dvojezično na stranom jeziku i na srpskom jeziku ili na stranom jeziku i jeziku nacionalne manjine.

Kurir.rs/Novosti