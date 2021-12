RHMZ JUTROS OBJAVIO NOVU NAJAVU: Narednih dana natprosečno toplo, temperature PRAVE PROLEĆNE

U Srbiji ujutru vedro uz slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije.

Krajem dana očekuje se naoblačenje, a uveče će u Vojvodini padati slaba kiša. Duvaće umeren i jak, južni i jugozapadni vetar. Na visinama do 1.500 metara nadmorske visine će se topiti sneg. Jutarnja temperatura kretaće se od -7 na jugoistoku do 3 na severu, a najviša dnevna od 8 na jugoistoku do 17 stepeni na zapadu.

foto: Printscreen/RHMZS

Subota

Pretežno oblačno i toplo, u Vojvodini mestimično sa slabom kišom. U planinskim predelima intenzivno topljenje snega na visinama do 1.500 m. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -2 na jugoistoku do 11 stepeni na zapadu, a najviša od 8 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na zapadu Srbije. Nedelja

Pretežno oblačno, mestimično s kišom. U planinskim predelima intenzivno topljenje snega. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9 stepeni, a najviša od 9 stepeni do 15 stepeni. Ponedeljak

Pretežno oblačno, mestimično s kišom. U planinskim predelima intenzivno topljenje snega. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni, na severu posle podne u skretanju na istočni. Najniža temperatura od 2 do 9 stepeni, a najviša od 8 do 16 stepeni.

(Kurir.rs)