REPER UROŠ UGASIO PROFILE NA MREŽAMA NAKON OPTUŽBI ZA NASILJE Isključio i telefon! Sestra njegove bivše tvrdi: Tukao ju je

Reper Uroš Radivojević, poznatiji kao Numero, ugasio je sve profile na društvenim mrežama nakon što ga je politička aktivistkinja Nina Stojaković na Tviteru optužila da je zlostavljao njenu sestru Lidiju.

Pored toga što se povukao sa društvenih mreža, Uroš Radivojević ugasio je i mobilni telefon. Ekipa "Blica" pozvala ga je kako bi dobili komentar povodom optužbi za zlostavljanje, međutim reper je sve vreme bio nedostupan na broj telefona poznat redakciji.

Podsetimo, Nina Stojaković, politička aktivistkinja, na svom Tviter nalogu podelila je sinoć šta se navodno dogodilo njenoj rođenoj sestri Lidiji, tvrdeći da je navodno trpela užasno nasilje od strane doskorašnjeg dečka Uroša Radivojevića, poznatijeg kao reper Numero, sa kojim je raskinula pre mesec i po dana.

Nina je u objavi optužila repera da je zlostavljao njenu sestru, koja je, kako tvrdi, zbog toga pokušala da izvrši samoubistvo.

Moju rođenu sestru Lidiju, koja godinama pati od depresije, je godinu i po dana u kontinuitetu tukao momak s kojim je živela. To smo saznali pre mesec i po dana kada je skupila hrabrost da ga ostavi i vrati se kod naših roditelja nakon sto je pokušala da se ubije. — Nina Stojaković (@niinochka) December 24, 2021

- Moju rođenu sestru Lidiju, koja godinama pati od depresije, je godinu i po dana u kontinuitetu tukao momak s kojim je živela. To smo saznali pre mesec i po dana kada je skupila hrabrost da ga ostavi i vrati se kod naših roditelja nakon sto je pokušala da se ubije. Jutros je bila u policiji u Milana Rakića gde joj je rečeno da ne mogu da urade ništa, jer nema izveštaj lekara iako ima nekoliko svedoka, među kojima svog psihoterapeuta koji ju je video u modricama i kome je prvom sve priznala - napisala je Nina na Tviteru, pa nastavila:

- Nakon što ju je doveo do takvog stanja da je završila na psihičkom lečenju zbog kog je ležala u bolnici nedeljama, neki novi terapeuti su videli ujede, modrice, pocepane usne.. zašto nisu zvali policiju - ne znam. Besna sam i na komšije koji su noćima slušali da se u stanu pored dešava brutalno nasilje i nisu pozvali policiju već se žalili gazdarici stana na buku?! Besna sam na sistem koji ne pruža nikakvu zaštitu ženama koje muževi i momci mlate. Pa makar prijavile mesec dana kasnije! "Što nije prijavila ranije?", pa jednostavno, jer je bila prestravljena do kostiju. "Kako niste primetili?", nismo, nažalost, jer je modrice i ožiljke sakrivala, a njeno loše psihičko stanje smo pripisivali depresiji koja joj je dijagnostikovana. Dečko koji je nije samo tukao, već gušio do onesvešćivanja, psihički zlostavljao i manipulisao njenom bolešću zove se Uroš Radivojević, mlađima poznat kao Numero, reper. Ako policija ne može da uradi ništa, ja mogu da stanem uz svoju sestru i kažem javno ime i prezime nasilnika.

Ovim povodom tada se kratko ogasio i reper Uroš Radivojević, poznatiji kao Numero.

- Uh, uh... Hvala na obaveštenju. Ne bih da dajem izjave, ovo je haos... - kazao je za "Telegraf Jetset" reper, nakon čega je prekinuo vezu.

(Kurir.rs/Blic)