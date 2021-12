IGRAO SAM FUDBAL ZA ZVEZDU POD LAŽNIM PREZIMENOM! Muftija Jusufspahić otkrio: Uđem u svlačionicu, a tamo Piksi, Binić...

Muftija beogradski Mustafa Jusufspahić otkrio je za Kurir da je svojevremeno zaigrao fudbal za Zvezdu pod lažnim prezimenom.

foto: Zorana Jeftić

- Trenirao sam kao klinac. U Beogradu nije bilo srednje teološke škole, islamske, pa sam nastavio školovanje u Sarajevu. Nastavio sam da treniram u FK Sarajevo, dobro smo napredovali, bilo smo na kraju prvenstva Jugoslavije za juniore u finalu sa Zvezdom. Cvetković, tadašnji sekretar, rekao je tada mom ocu (Hamdija Jusufspahić, bio je počasni reis-ul-ulema Islamske zajednice Srbije i dugogodišnji beogradski muftija, prim. nov.) i meni da, kao beogradsko dete, treba dođem u Zvezdu, da me čeka dres...

Na narednom raspustu sam trenirao s njima, misleći da ću to sa svojom generacijom, međutim, u svlačionicu ulaze Dragiša Binić, Piksi... Mislio sam da sam pogrešio svlačionicu. Onda su me poveli u Zrenjanin na utakmicu protiv Proletera, ali nisam smeo da igram zvanično za Zvezdu, jer sam bio registrovan u klubu u Sarajevu. Tako sam, da bih igrao i da bi videli kakav sam na terenu, dobio dres s prezimenom Janković. Izađemo na teren, ali jedan poslastičar, koji je poznavao mog oca i mene, kad me je video, počeo je da viče: "Mustafa, Mustafa..." Tako da su me sklonili iako mi je trener rekao da sam dobro igrao poluvreme - naveo je on.

U sutrašnjem Kuriru čitajte šta je Jusufspahić rekao o koronavirusu i vakcinaciji, Kosovu, patrijarhu SPC Porfiriju, poznanstvu s Džejem, paljenju džamije 2004. godine...

foto: Kurir

foto: Kurir

Kurir.rs/ B. K.