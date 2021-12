OVO JE PET NAČINA DA SPREČITE NEŽELJENU TRUDNOĆU: Jedan je najefikasniji i NAJBEZBEDNIJI!

ZA ONE KOJI PLANIRAJU DA LUDUJU ZA NOVU GODINU

Saznanje da se tinejdžerke kljukaju pilulama za dan posle kako bi sprečile trudnoću, iako zbog toga mogu imati ozbiljne posledice, otvorilo je pitanje koje su onda kontraceptivne metode najbezbednije.

Ginekolozi odgovaraju za Kurir da iako nijedna od pet tradicionalnih metoda kontracepcije nije potpuno bezbedna, ipak najveći stepen delotvornosti imaju oralni kontraceptivi, koji ujedno imaju i najmanje neželjenih dejstva. Međutim, prezervativi, odnosno kondomi, najbolja su zaštita od polno prenosivih bolesti. Naime, postoji pet različitih metoda kontracepcije - mehanička, prirodna, hormonska, postkoitalna i sterilizacija.

Među mladim devojkama i tinejdžerkama je najpopularnija pilula za dan posle, koja je efikasna ukoliko se uzme najkasnije 72 sata nakon odnosa, ali kako smo juče pisali, može da izazove ozbiljna krvarenja, anemiju, glavobolju, vrtoglavicu i niz drugih neželjenih dejstva.

Međutim, asistent dr Radomir Aničić sa GAK "Narodni front" kaže za Kurir da oralni kontraceptivi, tj. pilule, pružaju najveći stepen zaštite od neželjenog začeća, ali da nijedna kontraceptivna metoda nije sto odsto efikasna, niti bezbedna.

- Oralna kontracepcija, tj. antibebi pilule, jedan od najpopularnijih i najrasprostanjenijih vidova kontracepcije kod devojaka i žena. Popularnosti ovog vida sprečavanja neželjene trudnoće doprinosi činjenica da je jako efikasan, kao i da je jednostavan za upotrebu - kaže dr Aničić i dodaje:

- Međutim, najbolja zaštita od polno prenosivih bolesti su kondomi, tj. prezervativi.

On navodi i da su kod žena koje su već rađale popularne i spirale, tj. intrauterusni uložak.

- To je vid intrauterusne kontracepcije. Ima rok trajanja od tri do pet godina. Pored toga što predstavlja metodu sprečavanja neželjene trudnoće, to je i način lečenja nekih ginekoloških oboljenja kao što su nepravilna i produžena krvarenja.

Kontracepcija je skup metoda i postupaka koji imaju ulogu da spreče nastanak neželjene trudnoće. Ginekolozi upozoravaju da kako bi kontracepcija bila uspešna, potrebno je da žena poznaje karakteristike svake od njih, koje su im prednosti i mane.

ČINJENICE/ Metode kontracepcije 1. Prirodna - kalendar ovulacije/plodni i neplodni dani - ispitivanje cervikalne sluzi - merenje bazalne temperature 2. Mehanička - kondom - dijafragma - femidom (kondom za žene) - cervikalna kapa - spermicidi - spirala - intrauterusni uložak 3. Hormonska - oralne kombinovane kontraceptivne pilule - oralne gestagenske kontraceptivne pilule - kontraceptivni flasteri - implantat 4. Postkoitalna, tj. pilula za dan posle 5. Sterilizacija

