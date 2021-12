OBRT: Vitamini više nisu u terapiji kovida! Izbačeni iz protokola za lečenje I VITAMIN C I VITAMIN D!

Vitamini više nisu u terapiji protiv kovida, pokazuje najnovija verzija, 13. po redu, protokola za lečenje pacijenata s kovidom 19, koja je od pre nekoliko dana na snazi u Srbiji.

Korona pozitivni pacijenti neće dobijati kao terapiju vitamine C i D, koji su bili redovna terapija u dosadašnjim verzijama protokola. Pacijenti koji su bili u izolaciji ili kućnom lečenju, odnosno oni najlakši, ali i oni koji su lečeni u bolnicama, a imali su blagu ili umereno tešku kliničku sliku, dobijali su i vitaminsku terapiju i to alfakalcidol tablete (Alfa D3) i vitamin C. Od pre nekoliko dana to više nije slučaj.

Kako Kurir nezvanično saznaje, tim lekara koji je izrađivao protokol smatra da vitamini nisu pokazali efekte u borbi protiv kovida. Na sve to, opšte je poznato da se populacija kljuka svakakvim vitaminima i suplementima, i preventivno i tokom kovida, pa mnogi nisu ni koristili vitaminsku terapiju onako kako je preporučena u kovid ambulanti.

Klinički farmakolog prof. dr Zoran Todorović, koji radi i u KBC "Bežanijska kosa", objašnjava za Kurir da nije bilo dokaza da vitamini išta pomažu u borbi protiv kovida.

- Za skoro dve godine pandemije nigde nisam video dokaz da su pacijenti koji su uzimali vitamine bolje prolazili u kovidu. Priča s vitaminima je ista kao i s antibioticima. Na početku pandemije, kada se gotovo ništa nije znalo o ovoj bolesti, davani su antibiotici kao terapija, iako je poznato da se oni ne daju za virusnu bolest. Tek ako dođe do bakterijske infekcije - navodi prof. Todorović.

On dodaje da je vitamin C davan u megadozama u kovidu, a da nije pročitao nijednu studiju, a mnogo ih, kako kaže, pročitao, koja je pokazala da vitamini pomažu u borbi protiv korone.

- To s vitaminima je postalo pomodarstvo sa zapada. A kod kovid pacijenta organizam ne treba opterećivati s previše lekova. Posle ovoliko vremena, zna se šta pomaže od terapije - navodi prof. Todorović i dodaje da su dnevne potrebe vitamina C do 500 mg, a može da se uzima i do 1000, ali nikako ne više, kao i da nemaju svi iste potrebe za vitaminima.

Dr Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja "Savski venac", kaže za Kurir da postupaju po protokolu.

- Poštujemo protokol i u okviru naše ustanove, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, obavezno se sprovode preporuke koje smo dobili - naveo je dr Bekić.

VITAMINSKA TERAPIJA DO SADA - alfakalcidol tbl. (Alfa D3) 1x2 mcg - vitamin C 1x2 g (ukoliko nema bubrežnih smetnji)

