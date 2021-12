JA NE DA IMAM NEŠTO PROTIV NEVAKCINISANIH, NEGO SAMO O NJIMA MISLIM! Dr Kon objasnio šta nas čeka posle današnje sednice OPASNOST

U Srbiji će danas zasedati državni Krizni štab za borbu protiv korona virusa, ali je malo verovatno da će postojeće mere biti pooštrene, a Francuska je jedna od evropskih zemalja koja uvodi nova ograničenja zbog naglog rasta broja zaraženih.

- Očekujem da se jasno saopšti ljudima i svim članovima Kriznog štaba, kakva je situacija, kakva je pretnja i da li smo mi zaista pripremljeni za sve informacije koje stižu iz sveta. Iz sveta stiže da je omikron varijanta do sada pokazala najveću sposobnost prenošenja i najveću dominaciju za jako kratko vreme. Činenica je da je prekrila Ameriku za svega dve nedelje. Ubrzala je prenos u Velikoj Britaniji četiri puta, što se pokazalo i u brojkama od 122.000 dnevno. Kod nas je importovan slučaj i mi nemamo dokaze prenošenja među našim stanovništvom, ali je to neminovno - kaže dr Predrag Kon za Kurir televiziju.

Podsetimo, u Francuskoj će od 3. januara rad od kuće biti obavezan za sve kojima posao to dozvoljava, a javna okupljanja biće ograničena na 2.000 ljudi za događaje u zatvorenom prostoru.

- U poslednji tri dana imamo vrlo jasno povećanje broja. To će se ubrzati. Ne možemo da očekujemo da ćemo biti drugačiji od drugih zemalja, samo je pitanje vremena potrebno da se taj intenzitet aktivnosti poveća - rekao je Kon.

Sa sada prema njegovim rečima nema jasnih pokazatelja u kom smeru će se brojke zaraženih kretati.

- Za sada nemamo neke pouzdane pokazatelje da se neće desiti to što je Šekler rekao, da će broj zaraženih biti i više od 5.000. Ono što mora da se shvati je to da neće sada samo vakcina to zaustaviti, nego i poštovanje propisanih mera i pravovremene mere. Istina je da nam preti. Mladi neće da razmišljaju. To me podseća na 90-e godine, kad su mladi pričali, ne može više ovako, pa makar i poginuli. To je jedan trenutak očaja, koji se javlja u trenucima borbe - rekao je epidemiolog.

Podsećamo, prema zvaničnim podacima od ponedeljka, 27. decembra, u Srbiji je korona virus odneo još 27 života, a registrovano je još 1.249 novih slučajeva zaraze od 13.574 testiranih.

Sednica Kriznog štaba će se održati danas.

- Zahtev je teško izneti. Zbog cele situacije. Ja ne govorim o argumentima ostalih. Govorim o argumentima sa medicinskog aspekta. Propusnice su napravljene da zaštite upravo one koji su najogorčeniji. Ja ne da imam nešto protiv nevakcinisanih, nego samo o njima mislim i tražim načina da im priđem. Satirem se od toga da objasnim ljudima, da ovo nije nikakav atak na njihove slobode. Ovo je pokušaj čuvanja njihovog zdravlja - kaže Kon.

