DOKTOR MASERATI UPOZORAVA NA OPASNOST! Ljudi iz celog sveta doći će u Beograd IMAĆEMO STAMPEDO KOVIDA

Krizni štab Vlade Srbije za suzbijanje korona virusa je odlučio da se nastavljaju sve mere koje su i do sada bile na snazi i da neće biti pooštravanja epidemioloških mera tokom predstojećih praznika, izjavila je Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad i članica Kriznog štaba, nakon održane sednice tog tela juče, 28. decembra.

- Realno je očekivati da će korona prestati 2022. godine. Nešto radimo mi, a nešto radi i priroda. Istorijska iskustva govore u tom smislu. Nije realno očekivati da se u 2022. godine bavimo koronom - kaže za Kurir televiziju prof. dr Goran Belojević.

Podsetimo da su kovid propusnice obavezne u ugostiteljskim objetima od 20 sati uveče.

- Nekoliko puta sam pričao da je vakcinacija sjajna mera pod uslovom da vakcinišete zdrave ljude van žarišta epidemije. Specifičnost je da je vakcina nastala u žarištu epidemije i da ljude u žarištu epidemije. Posledica toga je, teoretski problem, da se vakciniše osoba koja nosi virus. Vakcinišete osobu u žarištu epidemije, to je neprihvatljivo. Kada osoba nosi virus, osobi i ne treba vakcina. Mi to ne znamo jer ima mnogo asimptomatskih nosilaca. To je problem, ali to zahteva jednu širu diskusiju - kaže doktor Belojević.

On dodaje da da je on član Kriznog štaba, glasao bi za doček na trgovima.

- Manjina ovog naroda će Novu godinu čekati u restoranima, jer to košta. Da pretpostavimo da je zabranjeno. Možete da zabranite da čekaju na trgovima, ali to bi izazvalo goru situaciju, jer bi se ljudi zatvarali po kućama. Kada ne možete da zabranite, onda sam za to da pustite tamo gde imate bilo kakvu kontrolu, a to su - restorani i trgovi. Insistiraće se da ljudi nose maske i da se poštuju mere. Kada je u pitanju Nova godina, mislim da nije pametno sad da ide Komunalna policija i da kažnjava ljude, ali opominjati uvek da nose maske, zamole ih da stave. Redari, takođe. Imaćemo stampedo na Srbiju, sviraće Goran Bregović. On privlači ceo svet. On je jedini čovek u celom svetu koji može da proda koncert u bilo kom delu sveta. Mnogi ljudi će zbog njega doći u Beograd - dodaje doktor Belojević.

