SVE ŠTO TREBA DA ZNATE PRED PRAZNIKE: Evo DETALJNOG spiska radnog vremena SVEGA oko Nove godine i Božića

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika radno vreme u mnogim ustanovama i uslužnim objektima biće promenjeno. Gotovo svi objekti će prvog dana Nove godine i na Božić biti zatvoreni.

Evo detaljnog spiska objekata koji će tokom predstojećih praznika raditi po izmenjenom radnom vremenu.

Na svojim onlajn stranicama svi veći marketi su obavestili svoje potrošače o izmenjenom radnom vremenu tokom praznika, navodi Blic.

Idea, Roda i Mercator

Većina IDEA, Roda i Mercator prodavnica će 31. decembra i 6. januara raditi skraćeno do 18h, neradni dani za većinu prodavnica, uključujući i IDEA online prodavnicu, će biti 1. i 7. januar, dok će od 2. do 6. januara važiti redovno radno vreme.

Nekoliko IDEA prodavnica u Beogradu biće na raspolaganju za sve potrebe potrošača u punom redovnom radnom vremenu:

31. decembar i 1. januar

IDEA Dorćol, na adresi Cara Dušana 36-40

IDEA London, na adresi Kralja Milana 28

foto: Slađana Stojanović

Lidl

Kako bi zaposleni i potrošači imali vremena za pripreme trpeza, prodavnice u celoj zemlji će 31. decembra raditi skraćeno, do 18 časova, dok će u subotu, 1. januara, biti zatvorene. Od drugog dana Nove godine, sve Lidl prodavnice radiće regularno. Na Badnji dan, 6. januara, radno vreme će biti skraćeno i prodavnice će biti otvorene do 18 časova. Božić će takođe biti neradan.

Radno vreme

31. decembar do 18:00h

1. januar neradno

6. januar do 18:00h

7. januar neradno

Maxi

Maxi supermarketi će takođe raditi skraćeno 31. decembra i 6. januara do 18 časova, dok će 1. januar i 7. januar biti neradni dan.

Svi Maxi supermarketi radiće redovno 29. i 30. decembra, kao i 2, 3, 4, 5, i 8. januara.

foto: Tamara Trajković

Super Vero

Super Vero prodavnice će tokom predstojećih praznika raditi sa izmenjenim radnim vremenom i to:

31. decembar 7:30 – 20:00 časova

1. januar – neradni dan

2 - 5 januar – 7:30 – 22:00 časova

6. januar 7:30 – 18:00 časova

7. januar – naradni dan

Univereksport

Svi maloprodajni Univerexport objekti 31. decembra radiće do 18 časova, dok će 1. januar biti neradan dan.

Od 2. do 5. januara svi maloprodajni Univereksport objekti radiće prema ustaljenom rasporedu radnog vremena.

Radno vreme 6. januara ponovo će biti skraćeno do 18 časova, a 7. januar će biti neradni dan.

foto: Tamara Trajković

Tržni centri

Kada su u pitanju tržni centri njihovo radno vreme će 31. decembra biti do 18 časova, a prvi dan Nove godine biće neradan.

Nakon toga će raditi po ustaljenom radnom vremenu, sve do 6. januara kada će raditi takođe do 18 časova, a na dan Božića, 7. januara, neće raditi.

Pijace

Radno vreme beogradskih pijaca u toku novogodišnjih i božićnih praznika biće promenjeno pa kako ne biste ostali bez svojih omiljenih namirnica, pogledajte od kada do kada će one raditi, a kada će biti zatvorene.

Zelene pijace – u petak, 31. decembra radiće uobičajeno, od 06 do 19 časova, dok 01. i 07. januara (subota i petak) neće raditi.

Pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“ 01. i 07. januara (subota i petak) radiće skraćeno od 06:00 do 14:00 časova, dok će 02. januara (nedelja) sve zelene pijace raditi od 06 do 14 časova.

foto: Beta

Pijaca cveća „Krnjača“ – 01. i 07. januara (subota i petak) neće raditi.

Pijaca „Palilula“ – 31. decembra (petak) radiće od 07 do 20 časova, dok 01. i 07. januara (subota i petak) neće raditi. Dana, 06. Januara (četvrtak) pijaca “Palilula“ radiće od 07 do 18 časova.

Garaža na pijaci Palilula neće raditi 01. i 07. januara (subota i petak) , 02. januara (nedelja) radiće do 15:00 časova , dok će 06. januara (četvrtak) raditi do 19:00 časova.

Garaža na pijaci „Zemun“ 01.,02. i 07. januara (subota, nedelja i petak) radiće od 00:00 do 24:00 časa.

Garaža na pijaci „Zeleni venac“ neće raditi 01. i 07. januara (subota i petak), dok će 02. januara (nedelja) raditi do 15:00 časova.

foto: Dado Đilas

Pošte

Tokom državnog praznika – Nova godina, od 1. do 3. januara, kao i na verski praznik Božić, 7. januara, radiće dežurne pošte. Svih dana praznika Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu i pošta na aerodromu Nikola Tesla, radiće neizmenjeno – non-stop, kao i pošte na gotovo svim graničnim i administrativnim prelazima.

I u subotu 1. januara i u petak 7. januara, dežuraće Glavna pošta u Takovskoj 2, pošta na aerodromu Nikola Tesla, i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

U nedelju 2. januara, radiće i pošte u tržnim centrima u Beogradu i Kragujevcu, pošte u „Univereksport” objektima u Novom Sadu i okolini, pošte u turističkim centrima – na Kopaoniku i Zlatiboru, i druge dežurne pošte.

U ponedeljak 3. januara radiće 54 dežurne pošte u celoj Srbiji, u Beogradu i svim drugim većim gradovima.

U petak 31. decembra i u četvrtak 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno – do 17 časova, a 27 pošta u Srbiji na listi koju dajemo u tabeli 2, radiće do 18 časova.

foto: Shutterstock

Apoteke

Radno vreme apoteka u vreme novogodišnjih i božićnih praznika u Beogradu je sledeće:

1, 2, 3. januar - neradni dani

4, 5, 6. januar - redovno radno vreme

7. januar - neradni dan

Stalno dežurne apoteke

Sveti Sava, Nemanjina 2

„Prvi maj“, Kralja Milana 9

„Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30

„Zemun“, Glavna 34

„Gornji grad“; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac

Tokom praznika pored stalno dežurnih apoteka, dežuraće još neke:

"Mr Matej Ivanović'' - Knez Mihailova br.27, Stari grad

1. januar - od 12 do 20 časova

2. januar - od 10 do 18 časova

3. januar - od 9 do 21 čas

7. januar - od 9 do 21 čas

Ostale dežurne apoteke

'' Terazije'' - Terazije br. 29, Stari grad 1. i 3. januar od 10 do 18 časova

'' Takovo'' - Svetogorska br. 50, Stari grad 1. januar od 10 do 18 časova

'' Sopot'' - Jelice Milovanović br. 2,Sopot 3. januar od 8 do 15 časova

'' Surčin'' – Braće Puhalovića br. 12, Surčin 3. januar od 08 do 15 časova

'' Svetozar Marković'' – Omladinskih brigada br. 104, Novi Beograd 1, 2 i 3. januar od 8 do 15 časova

Bolnice

Na OVOM LINKU možete pogledati spisak svih dežurnih klinika i bolnica u Beogradu tokom praznika, od 27. decembra do 3. januara.

foto: Zorana Jevtić

Javni gradski prevoz u Beogradu

Tokom predstojećih praznika doći će do izmena na gradskim, prigradskim i lokalnim linijama javnog prevoza u prestonici.

U periodu od 1. do 3. januara, kao i 7. januara važiće nedeljni red vožnje.

Od utorka, 4. do 6. januara važiće red vožnje za radni dan.

U petak, 31. decembra na svim linijama javnog gradskog prevoza važiće red vožnje za radni dan.

U novogodišnjoj noći redovne noćne linije počeće sa radom u 22 časa, dok će se dnevni i noćni prevoz preklapati od 22 do 23 sata.

U subotu, 1. januara važiće red vožnje za nedelju, uz režim koji će biti prilagođen manifestaciji "Ulica otvorenog srca".

U ulicama Svetogorska i Makedonska - na delu od Dečanske do Takovske ulice - umesto trolejbuskih linija 28, 40 i 41 uvodi se autobuska linija 40A (Zvezdara - Banjica 2). Vozila sa linija 65 i 77 saobraćaće delimično izmenjenim trasama u oba smera: Dečanska - Braće Jugović - Bulevar despota Stefana - Džordža Vašingtona - 27. marta i dalje redovnim trasama.

Vozila javnog gradskog prevoza koristiće postojeća stajališta na izmenjenim delovima trasa.

Taksi

Kada je u pitanju taksi prevoz, taksisti će 31. decembra od 22 časa do 6 ujutru naplaćivati po drugoj tarifi, sve do 4. januara. Po drugoj tarifi će se naplaćivati i od 6. januara od 22 časa do 6 ujutru sve do 8. januara.

Parking servis

JKP „Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih i božićnih praznika 1, 2, 3. i 7. januara, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31 i Mileševska 51.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate.

Od utorka, 4. januara, i od subote, 8. januara 2022. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

foto: Shutterstock

Banke

Radno vreme banaka tokom praznika će biti:

U petak 31. decembra i u četvrtak 6. januara radno vreme svih filijala biće do 13 časova, osim onih koje se nalaze u tržnim centrima.

Neradni dani za sve filijale biće 1, 2 i 3. januar, uz to da će one filijale koje posluju u okviru tržnih centara 2. i 3. januara raditi u skladu sa radnim vremenom u tržnim centrima.

Petak, 7. januar biće neradni dan za sve filijale.

foto: Shutterstock

Novi Sad

Saobraćaj:

Zbog realizacije programa u okviru otvaranja godine Evropske prestonice kulture, došlo je do privremene izmene režima saobraćaja u pojedinim delovima Novog Sada i Petrovaradina.

Od 26. decembra 2021. godine do 1. januara 2022. godine, biće obustavljen saobraćaj u Beogradskoj ulici, od Varadinskog mosta do skretanja na Tvrđavu.

Od 2. do 16. januara biće dozvoljeno jednosmerno kretanje vozila u Beogradskoj ulici u Petrovaradinu, u smeru od Ulice Pavla Jurišića Šturma prema Varadinskom mostu.

Zatvaranje saobraćaja na delu Bulevara Mihajla Pupina od raskrsnice Sonje Marinković i Ive Lole Ribara do dela na obe trake na Trgu neznanog junaka od 7 časova u četvrtak 30. decembra 2021. godine do 17 časova u subotu 1. januara 2022. godine.

Zatvaranje saobraćaja na Varadinskom mostu od 7 časova u četvrtak 30. decembra 2021. godine do 17 časova u subotu 1. januara 2022. godine.

Zatvaranje saobraćaja u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave u sledećim delovima:

od ulaza u Beogradsku ulicu do skretanja na Petrovaradinsku tvrđavu iza Beogradske kapije

deo ulice Prote Mihaldžića od raskrsnice sa ulicom Trg vladike Nikolaja

ulaz u Štrosmajerovu ulicu od raskrsnice sa ulicom Trg vladike Nikolaja

Zbog izmene režima saobraćaja do 16. januara 2022. godine privremeno se menjaju i trase autobuskih linija broj 3, 3a, 6, 9, 9a, 60, 61, 62, 63, 64 i 69. Autobusi će voziti po prazničnom redu vožnje tokom novogodišnjih praznika.

Apoteke:

Dežurne apoteke u Novom Sadu koje će rade 0-24 sve dane su:

BENU Bulevar Mihajla Pupina 9

TILIA, Bulevar oslobađenja 3a

Apoteka Cvejić, Sentadrejski put 11, Tržni centar Big

foto: Shutterstock

Parkiranje:

Iz JKP “Parking servis” kažu da u subotu, nedelju i ponedeljak 1. 2. i 3 januara, neće naplaćivati parkiranje u gradu. Parkiranje se neće naplaćivati ni na dan Božića, u petak 7. januara.

Pošta:

Pošte u Novom Sadu neće raditi 1. i 7. januara. Dok će 2. i 3. januara raditi šest pošta u "Univereksport" objektima (Teodora Mandića 23, Futoški put 93/c, Balzakova 59, Bajči Žilinskog 4, dr Svetislava Kasapinovića 10-14, Branka Ćopića bb), i po jedna pošta u "Univereksport" objektima u Sremskoj Kamenici, Rumenki, Temerinu, Kaću, Bačkoj Palanki i Futogu (od 8 do 19 časova). Pošte će skraćeno raditi 31. decembra i 6. januara, do 17 časova.

Taksi:

Praznična, treća tarifa u Novom Sadu počinje u petak 31. januara od 12 sati.

Pijace:

Novosadske pijace tokom praznika neće raditi samo u subotu 1. januara. Sve pijace će 2, 3. i 7. januara raditi od 6 do 14 časova.

foto: T.S.

Dom zdravlja:

U petak 31. decembra Služba opšte medicine, medicine rada i pedijatrije radiće od 7 do 12 i od 12 do 17 časova, dok se dežurstvo nastavlja u objektu “Jovan Jovanović Zmaj” od 17 do 20 časova. Služba laboratorijske dijagnostike ne dežura za praznike kao i Služba stomatološke zdravstvene zaštite.

U subotu 1. i ponedeljak 3. januara od 07 do 13:30 časova radiće “non covid” ambulanta u objektu “Jovan Jovanović Zmaj” na II spratu, soba 214. Bris na kovid virus se uzima od 7 do 12 časova.

Služba zdravstvene zaštite dece, 1. i 2. januara, kao i 7. januara, radiće u objektu “Jovan Jovanović Zmaj” od 7 do 20 časova.

Tokom praznika Covid centar na Novom naselju radi svakog dana. Vakcinalni punkt će biti samo u objektu na Novom naselju: 31. decembra i 1. i 6. januara od 8 do 12 časova, 2. i 3. janura od 8 do 14 časova, dok je 7. januara neradan dan.

foto: M.S.

Niš

Apoteka Ćele Kula na Sinđelićevom trgu 24 u Nišu, koja cele godine radi od 00 do 24 časa, radiće neprekidno i tokom novogodišnjih i božićnihpraznika.

Parkiranje na obeleženim mestima Parking servisa u Nišu neće se naplaćivati u subotu 1. januara i u ponedeljak 3. januara, dok je 2. januara, parking inače besplatan jer je nedelja. Parking će biti besplatan i 7. januara na Božić.

Autobusi gradskog javnog saobraćaja saobraćaće po nedeljnom redu vožnje 1, 2. i 3. januara kao i na dan Božića 7. januara. Na dan 31. decembra kao 6. januara na Badnji dan, autobusi na gradskim linijima će saobraćati po zimskom redu vožnje, s tim što će se u večernjim časovima sukcesivno isključivati.

(Kurir.rs/Blic)