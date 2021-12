VOZAČ TAKSIJA MI JE PRETIO DA ĆE DA ME SILUJE: Nazivao me je k****m raspalom i jurio po ulici! Horor priča

Ženska revolucija #NisamPrijavila napravila je buru u Srbiji. Žene širom naše zemlje odlučile su da progovore o nasilju koje su trpele od strane svojih očeva, parnera, bivši momaka, poznanika... Više od 20.000 njih, mahom anonimnih...

Objasnile su zašto su ćutale. Jedna devojka doživela je stravično nasilje od vozača taksija koji joj je napravio traume za ceo život.

Njenu ispovest prenosimo vam u celosti:

#Nisam prijavila kada me je vozač taksija napao i pretio da će da me siluje, nazivao me kurvom raspalom i jurio po ulici, kada sam od straha pobegla iz kola, jer sam mu na kulturan način skrenula pažnju da ostavi telefon sa strane (i pritom mu rekla da ako ima nešto hitno da možemo da stanemo na stanicu dok otkuca poruku).

- Nisam prijavila koliko sam bežala usred bela dana dok su me ljudi gledali, a on izašao iz auta i krenuo za mnom. Prijavila sam taksi udruženju koje nije ni odreagovalo, niti me pozvalo posle.

- #NisamPrijavila da se bojim taksija od tada - naglasila je ona.

Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 35 00 36 #stopnasilju.

Kurir.rs / S.T.