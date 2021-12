PRAZNICI U ZNAKU NAJMLAĐIH

Kraj godine i vreme praznika ne podrazumevaju samo sumiranje rezultata i pravljenje planova. To je period namenjen bližnjima, deljenju i uživanju u porodičnoj toplini, a njegovim čarima najviše se raduju oni najmlađi. Tako je jednog sunčanog decembarskog jutra decu iz hraniteljskih porodica koje podržava Dečije selo Kraljevo po buđenju dočekalo iznenađenje na pragu njihovih domova, a kako bi atmosfera u potpunosti bila praznična, do njih, kao i do mladih i porodica o kojima brine organizacija SOS Dečija sela Srbija stigle su i namirnice za novogodišnju i božićnu trpezu.

„Praznici su vreme kada svakom detetu treba pružiti posebnu pažnju. Zahvaljujući dugogodišnjoj podršci trgovinskog lanca Delez Srbija deca i mladi uključeni u sve naše programe dobili su priliku da se raduju poklonima i uživaju u prazničnoj sreći. Ove godine, odmah nakon buđenja dočekalo ih je veliko iznenađenje - paketići na pragu njihovog doma koje im je doneo Maxi Deda Mraz“, rekla je Vesna Mraković Jokanović, nacionalna direktorka SOS Dečija sela Srbija, ističući da je na decu i mlade bez roditeljskog staranja važno misliti tokom cele godine, a da trgovinski lanac Delez Srbija to već tradicionalno čini, petu godinu zaredom. „Zahvaljujući humanitarnoj akciji kompanije „Dobro delo za SOS Dečije selo“ koja se realizuje tokom avgusta i septembra, zajedničkim snagama obezbeđujemo bolje uslove života za decu i mlade uključene u sve naše programe“, istakla je Mraković Jokanović.

SOS Dečija sela Srbija su humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija, koja već 17 godina pruža pomoć i podršku deci i mladima bez roditelјskog staranja i socijalno-ugroženim porodicama, verujući da je porodica najbolјe mesto za odrastanje i pravilan razvoj dece i da svako dete treba da živi u toplom, bezbednom i podsticajnom okruženju, kako bi izraslo u zdravu, uspešnu i srećnu osobu.

„Važno je da mislimo jedni na druge tokom cele godine, ali vreme praznika nas sve dodatno zbližava. Tradicionalno se trudimo da novogodišnjim paketićima ulepšamo praznike onima koji im se najviše i raduju, a posebno je zadovoljtsvo svake godine obnoviti sreću susreta i darivanja sa decom i mladima iz hraniteljskih porodica o kojima brine organizacija SOS Dečija sela Srbija“, rekla je Milica Popović, menadžer korporativnih komunikacija kompanije Delez Srbija.

Učestvovanjem na dobrotvornoj prazničnoj manifestaciji hotela Hyatt Regency Beograd, tokom koje je održan jubilarni 25. humanitarni izbor najlepše novogodišnje jelke, kompanija Delez Srbija podržala je Fondaciju Novak Đoković, a ukupan iznos donacija prikupljenih od participacije učesnika namenjen je za adaptaciju i opremanje vrtića „Naša Radost” u Boljevcu. Istovremeno, kompanija je ovog decembra nastojala da ulepša predstojeće praznike i deci iz Svratišta u Beogradu, a Maxi Deda Mraz je stigao i do udruženja Zvončica, u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije.

Novogodišnje aktivnosti kompanije namenjene deci podržali su i kupci ovog trgovinskog lanca. Zahvaljujući njihovim donacijama tokom humanitarne akcije „Jedan paketić - mnogo ljubavi“ koju kompanija tradiocionalno organizuje sa Crvenim krstom Beograd u Maxi supermarketima, prikupljeno je više od jedne i po tone proizvoda, od kojih su pripremljena 853 paketića za decu iz socijalno ugroženih porodica.

Kao kompanija koja veliku pažnju poklanja filantropskim aktivnostima, maloprodajni lanac Delez Srbija dobitnik je priznanja za doprinos projektu „Spasimo hranu, spasimo humanost“ u okviru tradicionalnog CSR foruma, u kome je kompanija sa kupcima donirala više od 14 tona namirnica, kao i novčana sredstva u iznosu od milion dinara za nabavku paketa hrane udruženjima sa juga Srbije.

