U SUBOTU SVE ZATVORENO: Parkiranje besplatno od 1. do 3. januara, a evo kada rade prodavnice

Subota - prvi dan nove 2022. godine biće neradan za uslužne, ugostiteljske i trgovinske objekte širom prestonice, dežuraće samo pojedine apoteke u centru grada i filijala Pošte u Takovskoj ulici.

Parking će biti besplatan i u ponedeljak, a sve linije javnog gradskog prevoza saobraćaće po nedeljnom redu vožnje tri dana. Gradske pijace radiće u petak do 19 časova, dok će većina u subotu biti zatvorena.

Prodavnice i tržni centri

Trgovinski objekti 31. decembra radiće uglavnom do 18 časova, dok će za većinu prodavnica 1. januar biti neradan dan. Od 2. do 6. januara prodavnice će biti uglavnom otvorene. Posetioci tržnih centara moći će da pazare do 18 časova 31. decembra, a potom ponovo u nedelju kada se otvaraju vrata za sve posetioce.

Većina tezgi zatvorena

Zelene pijace u petak će raditi od 6 do 19 časova, dok će 1. januara većina biti zatvorena. Planirano je da pijace "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode" i "Dušanovac" 1. januara rade skraćeno do 14 časova. Otvoreni tržni centar - Novi Beograd neće raditi prvog januara, kao ni cvetna pijaca u TC "Krnjača".

Garaža na pijaci "Palilula" neće raditi u petak i subotu, dok će u nedelju biti otvorena do 15 časava. Parkiralište na pijaci "Zemun" radiće tokom praznika 24 časa, a garaža na pijaci "Zeleni venac" neće raditi 1. januara, dok će 2. januara raditi do 15 časova.

Pet apoteka dežura 24 sata

Ukupno pet apoteka "Beograd" će, kao i ranijih godina, 1. i 2. januara primati kupce 24 časa: u Nemanjinoj 2 i Kralja Milana 9, u Zemunu u Glavnoj ulici 34, u Bulevaru maršala Tolbuhina broj 30 u Novom Beogradu i u Lazarevcu u Ulici dr Đorđa Kovačevića 27.

