GORI TVITER! FALIO SAMO KUKURUZ: Nastavnica engleskog u Žarkovu terala prvačića da kleči za kaznu?! ONA NEGIRA: To se nije desilo

BEOGRAD - Nakon objave jednog od korisnika srpskog Tvitera, da se u beogradskoj Osnovnoj školi "Ljuba Nenadović" u Žarkovu, desio nezapamćen slučaj kažnjavanja učenika prvog razreda od strane nastavnice engleskog jezika, internet je proključao.

Naime, kako je napisao korisnik koji se na ovoj mreži potpisuje kao "Bjutifl Ivke", nastavnica je mališana, koji je pogrešno uradio zadatak, kaznila tako što ga je poslala da kleči, sa sve knjigom engleskog jezika za prvi razred osnovne škole, objavio je Blic.

"Učiteljica engleskog jezika u osnovnoj školi "Ljuba Nenadović" u Beogradu, je dečaka prvi razred koji je greškom popunio pogrešnu stranicu u knjizi kaznila tako što ga je, pazi sad, naterala da kleči ceo čas, sa knjigom na kolenima. Kakva će biti reakcija", naspisao je on na Tviteru.

U daljem nizu tvitova, javljali su se korisnici u neverici, govoreći kako je samo "falio kukuruz, da način kažnjavanja bude u duhu 19. veka". U nekoliko navrata, tviteraš koji je pokrenuo lavinu, ponovo se oglasio, dajući nove informacije o dešvanjima.

Kako je napisao, rukovodstvo škole i kolegijum su navodno naterali učiteljicu da uputi javno izvinjenje, a u čitavu priču, uklučili su se i roditelji ostalih mališana.

Učiteljica engleskog jezika u osnovnoj školi Ljuba Nenadović u BG, je dečaka prvi razred koji je greškom popunio pogrešnu stranicu u knjizi kaznila tako što ga je, pazi sad, naterala da KLEČI ceo čas, sa knjigom na kolenima. Kakva će biti reakcija @brankoruzicsps ? RT — bjutiful Ivke (@drnde_mrnde) December 29, 2021

"Već se pokrenulo. Dolazila na čas da se izvinjava javno, na šta su je verovatno direktor i kolegijum naterali, čujem u razgovoru da su se i roditelji baš podigli i rešili da to isteraju na čistinu", napisao je on.

Povodom navoda da se u OŠ "Ljuba Nenadović" u Beogradu desila ova neprijatna situacija, "Blic" je kontaktirao direktora ove obrazovne ustanove Đuru Kosića.

Prema njegovim rečima, "onog trenutka kada je došlo do saznanja o indiciji da se u školi dogodio incident, škola je pokrenuta postupak utvrđivanja odgovornosti zaposlenog".

- Otac i majka su došli kod mene u kancelariju i tada sam prvi put saznao šta se dešava. Naravno, odmah sam pozvao nastavnicu koja predaje engleski jezik. Saslušao sam roditelje, saslušao nastavnicu. Oni su tvrdili da je dete klečalo ceo čas, dok je ona rekla da se to nije desilo. Prema njenim rečima, dete je hiperaktivno i nemirno i njena izjava je usmena glasila da se to nije desilo. Po mom usmenom nalogu, istoga dana je napisala i izjavu o tome šta se dogodilo - rekao je on na početku razgovora za "Blic" direktor škole.

Prema rečima Kosića, koji se na čelu ove obrazovne ustanove nalazi od 2010. godine, nastavnica engleskog jezika radi u školi dugi niz godina i do sada na njen rad nije bilo pritužbi.

Nastavnica tvrdi da nije bilo klečanja

- Po mom saznanju nakon postupanja, klečanja nije bilo, a šta se zaista dogodilo saznaćemo nakon sprovedenog postupka. Nastavnica tvrdi da nije bilo klečanja i da ona nije ponizila mališana. Nikada nije imala sličnih pritužbi, po mom saznanju, niti je takav karakter. Kod nas u školi radi duže od 25 godina. Postupak je u toku i škola sprovodi proceduru da bi utvrdila činjenice. Po izjavi nastavnice i po mojim saznanjima nije bilo drastičnog kršenja. Dakle, mi kao škola smo postupili odmah reagovali i postupili u skladu sa svojim nadležnostima - kaže on za Blic.

O sankcijama protiv nastavnice i komunikacije sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, direktor Kosić nam je rekao da su u stalnoj komunikaciji i da su nadležni organi obavešteni o ovom dešavanju, odnosno navodnom prekršaju.

- Dakle, čim su roditelji reagovali mi smo krenuli u proveru činjenica. Ljudi na društvenim mrežama pišu svašta. Da se nešto zaista desilo, mi bismo prvi obavestili Ministarstvo. Naravno, obavestili smo i njih o slučaju. Po izjavi nastavnice, ona to nije učinila i stava je da su roditelji to malo predimenzionirali - rekao je on na kraju razgovora za "Blic".

