DEDA MRAZ S NAJDUŽIM STAŽOM JAČI OD KORONE, OPET DELI POKLONE NA RADOST MALIŠANA: Pre nego što uđe u kuću on obavezno udari OVO!

Na glavu ide crvena kapa, na lice bela dugačka brada, bele rukavice na ruke i onda sledi dugačak crveni kaput. Još da uzme štap okićen zvončićima, pa je Lozničanin Zoran Tomić Toma spreman da nastavi tamo gde je stao pretprošle godine u decembru.

foto: Foto Kurir

Ponovo je Deda Mraz na dečju, ali, ako ćemo pošteno, i njegovu veliku radost. Opet oseća da je svoj na svome, da su decembar i januar meseci kada se druži s decom, donosi poklone i nastavlja mit o najpopularnijem dedi na trećem kamenu od Sunca.

foto: Foto Kurir

Do pre dve godine je punih dvadeset i pet zima išao od vrata do vrata noseći poklone, a onda je stigla korona. Poremetila je celu planetu, pa i njega. Lomio se šta će, kako će, i onda prelomio da ostane kod kuće na susretu 2020. i 2021. godine. Teška srca. Razmišljao je, priča, kako da ode negde, a da se ne pozdravi s detetom i ne fotografiše se s njim. Nije hteo da bude Deda Mraz koji nosi hiruršku masku, da zbunjuje decu i kvari im sliku od dedi iz Laponije. Razmišljao je da ga nisu zaustavile ciče zime, duboki snegovi, restrikcije struje kada je po višespratnicama nosio poklone, ali jeste neki virus.

foto: Foto Kurir

- Stvarno mi je bilo i teško i neobično. Nova godina je, a meni kao i da nije. Sedim kod kuće, nije to to. Navikao sam da se u decembru družim s decom, posećujem porodice, ne mirujem, idem po gradu, selima, do Malog Zvornika, Krupnja, ali takve su bile okolnosti. Skoro da sam odbolovao. Ove godine su ljudi počeli da zovu još letos i raspituju se hoću li dolaziti. Onda sam rešio da ne može neka korona da bude jača od Deda Mraza i dečjih osmeha, te radosti kada se sretnemo, i eto mene opet kroz odžake. Čini mi se da je bolja situacija, pa sam prekinuo prinudnu pauzu i krenuo od kuće do kuće - priča Tomić, Deda Mraz sa sigurno najdužim stažom u Loznici, a možda i šire.

Pošto je virus još uvek, nažalost, tu, on primenjuje mere opreza. Kako kaže, ima svoju masku, belu bradu, nosi rukavice, a na kraju svakoga dana opremu pere, sve dezinfikuje da narednog dana bude čisto i bezbedno. U porodicama koje posećuje ponegde roditelji nose maske, a niko ga nije pitao da li je odbolovao kovid i je li vakcinisan. Pre dolaska padne dogovor da u kući, za svaki slučaj, bude samo njihovo dete, ili deca, bez okupljanja klinaca iz komšiluka.

- Možda se desilo jednom ili dva puta da se kroz šalu pomene vakcina ili kovid. Obavezno pre nego što uđem u kuću obavim dezinfekciju prskalicom. Pazim i kad dajem poklone da se mnogo ne približim detetu, a kada je slikanje, da takođe sve bude maksimalno bezbedno. Prskalica radi i posle posete, pre odlaska na drugu adresu. Toga se pridržava i moj kum Goran Petrović, koji me vozi svih ovih godina. Vodimo računa koliko god je to moguće. Ljudi su opušteni, važno im je da deca budu radosna.

Kada se ovih dana negde pojavim, to je susret za priču. Širom otvorene oči, osmeh preko celog lica. Lepota. Ima dece koja me pitaju zašto nisam dolazio prošle godine, pa smislim neko opravdanje. Uglavnom ih pitam da li su dobili paket, ona kažu da jesu i onda im objasnim da sam i lane mislio na njih, ali nisam stigao da dođem. Samo sam ostavio paketić ispod jelke. Posle te priče sve bude u redu - kaže uz osmeh.

Na njegovu i dečju radost, sada je sve kao i prethodnih 25 zima, nosi pakete, i tako će biti sve do posle srpske Nove godine, a onda sledi odmor. Užurban je ovih dana, ali to voli, sve je opet normalno, decembar, kraj godine i početak nove, a on je u svom elementu.

- Deda Mraz mora da uradi svoje, jači je od korone i neće ga ona više zaustaviti. Nastavljamo gde smo stali sa još više optimizma, korona neka radi svoje, a mi svoje. Moramo unositi radost, moraju pobediti optimizam i dečji osmeh. Dok me noge nose, biću Deda Mraz - kaže Tomić, pa odlazi užurbano da oblači kostim najomiljenijeg deke na svetu. Valja nositi poklone i stići svuda na vreme.

Kurir.rs/ Tihomir Ilić