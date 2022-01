IZOPAČENO! DECA ZBOG LAJKA UGROŽAVAJU I ZDRAVLJE I ŽIVOT: Ovo su najpopularniji internet izazovi u 2021. godini! LUDOST DO LUDOSTI

Razni izazovi preplavili su internet i društvene mreže, a izvorno su nastali da bi bili zabavni i nasmejali gledaoce i pratioce. Ipak, vremenom su "evoluirali", pa pored tih zabavnih postoje i izazovi koji mogu ozbiljno da naruše nečije zdravlje, pa čak i da ugroze život.

Upravo je u doba pandemije došlo i do pojave jezivih korona izazova poput lizanja daski od wc šolje ili jedenja iz tuđih usta koja služe kao posuda.

Ovo je lista starih i novih izazova koji su 2021. godine bili najpopularniji, mahom među mladima.

Coronavirus Toilet Challenge – Koronavirus toalet izazov

Početak pandemije koronavirusa doneo je sa sobom novi i jedan od najodvratnijih izazova. Pomama za ovim groznim izazovom navodno je počela kada je poznata korisnica TikTok-a Avalouiise objavila snimak na kojem navodno liže dasku od wc šolje u avionu. Nikada nije dokazano da je to zaista uradila ali je dala groznu ideju svojim pratiocima koja je postala viralna i raširila se po celom svetu. Kao što je jedan korisnik Tvitera prokomentarisao: "Ta mlada dama će dobiti mnogo više od korone ako zaista liže tu toaletnu dasku".

Cinnamon Challenge – Cimet izazov

Cimet izazov postoji već dugo i može biti da je upravo on među prvim "čelendžima" koji je pokrenuo njihov trend na Jutjubu. Cilj ovog izazova je progutati kašiku punu cimeta što ozbiljno može da naruši nečije zdravlje pogotovo kod osoba koje imaju astmu. Bez obzira na to što je opasan, on godinama opstaje na društvenim mrežama te se i ove godine našao na listi najpopularnijih.

The Duct Tape Challenge - Izazov sa izolir trakom

U ovom izazovu jedna osoba zalepi drugu na zid, za stolicu ili je jednostavno umota u izolir traku, a zatim je snima dok pokušava da se oslobodi i pobegne. Koliko će ovaj izazov biti opasan zavisi od mesta na koje je osoba zalepljena jer se dešavalo da deca padaju sa ograda stepenica, greda, metalnih konstrukcija…

The Choke Challenge - Igra davljenja

Bez obzira na to što su u brojnim zemljama pored stručnjaka da ovo ne rade apel uputile i policijske službe i drugi nadležni organi, deca od ovog izazova ne odustaju ni u 2021. godini i ona se u ovom čelendžu dobrovoljno dave kako bi se usled gubitka vazduha osetila kao pod dejstvom opijata. Zabeleženo je dosta primera ovog izazova u kome je dečije zdravlje bilo ozbiljno ugroženo zato što deca uz pomoć kaiša, marame ili trake stežu vrat sa ciljem da što duže ostanu bez vazduha ili im u tome pomažu "prijatelji" koji ih dave, a zakon to još nije prepoznao kao pokušaj ubistva.

The Salt and Ice Challenge - Led i so izazov

Ovo je čelendž koji je osmišljen tako da deca dodaju so na kožu, a zatim preko nje stavljaju led da vide da li mogu da izdrže bol koji izaziva reakcija ove dve supstance na koži. Mnogi od njih dobili su promrzline i opekotine od igranja ove ’’igre’’.

Game of 48 - Igra 48

Igra, pod nazivom Game of 48 kruži Fejsbukom i zahteva od dece da nestanu od kuće na dva dana. Prvobitno je to bilo 72 sata ali su i idejni tvorci shvatili da je to suviše pa su je u 2021. godini skratili na 48 sati što je, složićete se, i dalje sumanuto. Deca koja nestaju u ovom izazovu dobijaju bodove za svaku objavu o nestanku na društvenim mrežama i taj trend, na sreću u manjoj meri, zadržao se i ove godine. Jedna majka iz Irske je izjavila da je njena porodica preživela pakao zbog ove bolesne igre. Njena deca su pobegla od kuće zbog ove igrice, a pronađeni su tek nakon 55 sati.

Milk Crate Challenge – Gajbice izazov

Izvorno nastao na Zapadu gde se mleko slaže u plastične gajbice, ovaj trend raširio se po celom svetu gde učesnici koriste lako lomljive plastične kutije tako što ih slažu u formaciju stepenica ili kule te pokušavaju da se popnu na vrh. Iako laicima ovo zvuči bezazleno, to je veoma nestabilna i krhka konstrukcija pa su se na internetu pojavili nebrojeni video snimci "penjača" koji padaju sa tih improvizovanih tornjeva koji nekada budu i po metar ili dva visoki.

Stručnjaci kažu da nezgodan pad sa te visine može izazvati ozbiljne ortopedske povrede kao što su slomljeni udovi, zglobovi, iščašenja ramena, kidanja ligamenata i tetiva pa i lomovi kičme ili povrede kičmene moždine.

Baby Swing Challenge – Bejbi ljuljaška izazov

Ovaj za neke smešni TikTok trend navodi učesnike da se svim silama uguraju u ljuljaške koje odgovaraju veoma maloj deci. I ovaj izazov deluje bezazleno ali problem nastaje kada učesnici shvate da ne mogu da se izbave iz ljuljaške. U Velikoj Britaniji se broj poziva hitnim službama udvostručio a mnogi tvrde da je za to delimično kriv i ovaj izazov. Koliko je to iritantno najbolje oslikava izjava jednog britanskog vatrogasca koji je izjavio: "Imamo pametnijih stvari od toga da izvlačimo tinejdžere iz ljuljaški koji pritom misle da je to smešno. Dok se bakćemo njima negde može da izbije požar i da tamo ne stignemo na vreme pa da neko pogine".

Dry Scoop Challenge – Uzimanje suplemenata "na suvo"

Na TikTok-u se pojavio i izazov koji učesnike navodi na to da suplemente u prahu koje koriste bodibilderi i oni koji treniraju u teretanama koriste "na suvo". Naime, ovi suplementi rastvaraju se u vodi i to u malim količinama, obično je to u pitanju jedna kafena kašika suplementa a u izazovima učesnici pretrpavaju usta tim prahom tako da se gotovo guše iskašljavajući oblake proteinske prašine. Međutim, mnogi su doživeli ozbiljne alergijske reakcije.

Scalp Popping Challenge - Skalpiranje

Scalp Poppin Challenge je još jedan u nizu izazova koji možda deluju bezazleno ali nosi rizik od teških povreda kao što je kidanje dela kože sa glave. Učesnici ovog izazova treba da jednim trzajem sebi iščupaju pramen kose stvarajući specifičan "pop" zvuk po kome je ova "igra" i dobila ime. Lekari upozoravaju da ovim činom možete razdvojiti slojeve tkiva na koži glave pa čak i pocepati kožu što će vam ostaviti trajan ožiljak.

Back Cracking Challenge – "Lomljenje" leđa

"Lomljenje" ili "pucanje" leđa može imati veoma delotvoran efekat za ljude koji imaju blaže zdravstvene probleme sa kičmom samo u slučaju ukoliko taj "zahvat" izvode školovani terapeuti. Međutim, ukoliko se kao što je ovde slučaj to radi nestručno, može doći do ozbiljnih povreda kičme.

Full Face Wax – Depilacija celog lica voskom

Ova bizarna ideja potekla je od holandskog berberina Renaza Ismaela, koji je na svom TikTok-u delio video-snimke na kojima su lica njegovih mušterija potpuno prekrivena voskom i spremna za depilaciju. Pored toga što možete samo da zamislite koliko je to bolno, lekari upozoravaju da prilikom mazanja voskom nemate dovoljnu kontrolu nad njim te on može u tečnom stanju da dospe u vaše disajne organe i da se tamo stvrdne pa može doći do gušenja a vosak se mora odstraniti hirurškim putem.

Sexy Silhouette Challenge – Seksi siluete

"Silhouette Challenge" koristi Snapchat filter pod nazivom "vin rouge" da bi video snimcima korisnika dodao nijansu u boji. Dalje je sve stvar kreativnosti učesnika, obično mladih dama, koje mogu sa maštovitim osvetljenjem i odsjajem postići seksi poze. Ono na šta učesnice u ovom izazovu ne obraćaju pažnju jeste opasnost da te filtere vrlo lako mogu ukloniti iskusniji korisnici sofisticirane tehnologije ili prostim jezikom rečeno hakeri i na taj način otkriti sve što nosite ili ne nosite na sebi. Ukoliko takvi ljudi dođu do kompromitujućih fotografija učesnika izazova postoji bezbroj načina da ih zloupotrebe.

Kylie Lips Challenge – Usne kao Kajli

Ovaj izazov dobio je ime po Kajli Džener, poznatom modelu i influenserki čiji je TikTok profil prepun fotografija na kojima pokazuje svoje bujne i pune usne. Neki "pametnjaković" se dosetio da izazove druge "pametnjakoviće" na društvenim mrežama da prislone čašu ili bočicu od lekova na usne i isisaju iz njih vazduh kako bi stvorili vakuum i dobili usne kao Kajli. Za one koji su to radili duži vremenski period, krajnji rezultat je bio katastrofalan. Dermatolozi upozoravaju da se na ovaj način, pored izuzetnog bola, otoka i modrica mogu javiti i ozbiljni ožiljci pa i trajno unakažavanje usana.

Throw in the Air – Baci u vazduh

Hit i ove godine na TikTok-u bio je i izazov koji izaziva potencijalne traume ili povrede glave i drugih delova tela zato što podstiče učesnike da bacaju teške predmete u vazduh iznad sebe i vide koliko dugo mogu da se odupru izbegavanju odnosno da koliko dugo imaju "hrabrosti" da se ne sklone sa puta opasnom predmetu. Mladi bacaju svašta u vazduh, od delova motora, do merdevina, bicikla, čekića…

Nutmeg Challenge – Izazov muškatnog oraščića

Tinejdžeri su i pre pojave internet izazova tražili način kako da promene svoju svest, pa su koristili alkohol, lekove, drogu… Međutim, jedan bizaran način da budete "haj" jeste i konzumiranje velikih količina muškatnog oraščića koji pomešan sa malo vode oslobađa hemikaliju koja se zove miristicin a koji utiče na nervni sistem i može dovesti do halucinacija, vrtoglavice, mučnine, pospanosti, konfuzije… Usled svega navedenog učesnici mogu da dobiju i epileptični napad pa čak i infarkt.

Cereal Challenge – Pahuljice izazov

Još jedan u nizu gnusnih izazova nastao tokom pandemije svakako je i vrlo nehigijenski "Cereal Challenge" koji od učesnika zahteva da jede žitarice ili pahuljice sa mlekom iz usta druge osobe koja glumi "posudu". Pored toga što je ovo izuzetno nehigijenski čin, može doći i do gušenja onog učesnika u izazovu koji glumi "posudu".

Popularnost raznih izazova ne prestaje godinama

Iz Centra za bezbednost dece na internetu pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija poručuju da popularnost raznih izazova ne prestaje godinama bez obzira na upozorenja psihologa, nevladinih i vladinih organizacija i drugih stručnjaka i nadležnih institucija kako bi sprečili neželjene efekte ovakvog viralnog ludovanja.

- Igre izazova nisu nova pojava i po pravilu su bezazlene, ali na žalost na internetu su se pojavili i opasni izazovi koji mogu ozbiljno da naruše zdravlje i ugroze živote. Ministarstvo nadležno za telekomunikacije kontinuirano upozorava decu i mlade da ne učestvuju u takvim takozvanim "igrama", kao i roditelje i staratelje dece da pojačaju nadzor nad njihovim korišćenjem interneta. Tokom pandemije koronavirusa deca i mladi su mnogo više prisutni na internetu i upravo zbog toga kontrola nas starijih mora da bude intenzivnija. To ne znači da im treba zabraniti korišćenje novih tehnologija, naprotiv, treba ih podsticati da ih koriste na kreativan i bezbedan način. Međutim, sa njima moramo stalno da razgovaramo, da se interesujemo šta rade i koga prate dok su onlajn, i kada uočimo opasnost ili rizično ponašanje, da ih upozorimo – kažu nadležni iz Centra za bezbednost dece na internetu.

Prema njihovim rečima, mlađi korisnici interneta jesu vešti u upotrebi novih tehnologija, ali predstavljaju ranjivu korisničku grupu, jer nemaju dovoljno znanja i životnog iskustva. "Igre izazova" su im primamljive, zabavne, žele da participiraju, da se dokažu i pokažu u virtuelnoj zajednici a tu je ključna roditeljska kontrola.

- Zbog toga apelujemo na roditelje da razgovaraju sa decom i da prate njihove onlajn aktivnosti, kao i da se obrate Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu, putem besplatnog broja telefona 19833 ili onlajn platforme Pametno i bezbedno. Centar pruža informacije i savete o bezbednom ponašanju na internetu, a takođe se na ovaj način može prijaviti svaki problem ili slučaj onlajn ugrožavanja dece i mladih – poručuju iz Centra.

