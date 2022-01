SNEG NAM JE ZA VRATIMA! Temperatura u drastičnom padu! Meteorolog Đurić najavio: STIŽE NAGLA PROMENA VREMENA!

Meteorolog Đorđe Đurić i profesor dr Miljko Ristić istakli su da postoji uska povezanost između klimatskih pomena i zdravstvenog stanja ljudi.

- Još je Hipokrat primetio promene u zdravlju ljudi i promene vremena. Očito je da postoji veza između meteoroloških faktora i zdravlja ljudi - kaže profesor dr Miljko Ristić za Kurir televiziju, kardiohirurg i dodao da se kod ljudi sklonih rakcijama na promene javlja anksioznost.

- Mladi ljudi dosta dobro podnose te preomene, stariji nešto teže, a najteže hronični bolesnici - istakao je dr Ristić.

foto: Kurir televizija

Meteorolog Đurić naveo je da nam, nakon prolećnog vremena sledi nagli pad, ali i sneg od subote.

- Staru godinu smo završili sa pravim prolećnim vremenom, a novu smo započeli sa temperaturama višim od proseka. One su imale zaista visoke vrednosti, ali to ništa nije neuobičajeno. Sve je nepovoljno delovalo za sve nas, a sada je već došlo do prodora hladnog fronta. Od subote se očekuje zaista hladno vreme u skladu sa kalendarom, a to znači da će pasti i sneg i u nižim predelima - kaže meteorog Đorđe Đurić.

foto: Kurir televizija

Dr Ristić istakao je da je tačno da prilikom promene vremena mogu da nas bole ožiljci.

- Tačno je da nas bole ožiljci na promenu vremena, to je dokazano da mogu da se iniciraju neke bolesti koje bi bile druge prirode - kaže dr Ristić.

Za Božić nas očekuje suvo i hladno vreme, kaže Đurić.

- Imali smo česte oscilacije vazdušnog pritiska, do kraja dana sledi pad temperature, pa ćemo za Božić imati hladno i suvo vreme, a zabeleće se mnogi delovi Srbije - ističe meteorolog Đurić i dodaje:

- Biće nešto više snega nego ranije, tako da situacija se može poboljšati, ali njegova učestalost se znatno umanjila - kaže Đurić.

