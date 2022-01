POŠTUJEMO LI TRADICIJU NA PRAVI NAČIN?! Otac Gligorije otkriva u čemu najviše GREŠIMO kada su u pitanju OBIČAJI ZA VELIKE PRAZNIKE

Otac Gligorije Marković, sveštenik Voždovačke crkve u jutarnjem programu televizije Kurir objasnio je kako se treba ponašati kada su praznici i običaji u pitanju, ali i kakav odnos vernici prema hrišćanstvu treba da imaju.

- Čovek ima potrebu da odvoji sveto i svetovno, a hrišćanstvo nema tu podelu. Kad razmišljamo o strahovima, stalno se javljaju strahovi. Javljaju se zbog priliva informacija i zbog susreta sa nepoznatim - rekao je sveštenik Gligorije Marković.

Jedan od glavnih motiva u hrišćanstvu je sloboda.

- Sloboda nam je data kao izvor našeg postojanja iznutra. Ne treba niko da nas zove na odgovornost, mi to moramo sami da osećamo - kaže otac Gligorije Marković, sveštenik Voždovačke crkve.

Sveštenik Gligorije Marković smatra da je uzaludno poštovati tradiciju, ako je ona samo, kako kaže "scenogragija" i ako je ne prate istniske hrišćanske vrednosti.

- Da bi se preuzele stare navike, dobri običaji koje imamo, i logiku života, sve to treba da se osmišljava sopstvenim trudom. To da li ćemo imati dekoraciju na stolu ili da li ćemo napraviti lepu česnicu deo je, možemo reći, scenografije, ako nema onoga šta prati to. A treba da prati poruku - mir, slogu, sreću, praštanje, saznanje da čovek nije sam.

Sveštenik objašnjava i na koji način je najpravilnije posmatrati hrišćanstvo.

- Hrišćanstvo nije metodologija kojom čovek prepravlja samo sebe. To je način života u kome je svima dobro - zakljičio je otac Marković.

