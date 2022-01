MARIĆ UME SVAKOG DA OGOLI A SAD JE OTKRIO I ŠTOŠTA IZ SVOG ŽIVOTA: Devedesetih sam mnoge velike Srbe učio kako da se krste!

BEOGRAD - Novinar i TV voditelj Milomir Marić,otkrio da je mnoge "velike" Srbe učio da se prekrste!

- Ja se svakog Božića rado sećam, kada celo pravoslavlje dočekuje Božić, ja slavim rođendan. Rođen sam na najveći srpski praznik. Ljudi misle da ja imam neku privilegiju zbog toga, da me to čuva od velikih problema u koje sam zapadao zbog svoje lude glave, izbegao sam i osude na smrt, napade na moj život, sve zahvaljujući Božiću, Božić Bata me spasao, ispričao je za Republiku.

Rođen sam u pravoslavnoj tradiciji, na vreme sam kršten. U vreme kad je obnovljeno pravoslavlje u Srbiji ja sam mnoge najveće Srbe naučio da se krste, koji su u međuvremenu postali veći Srbi od mene, ali ja im nisam zavideo jer nikad nije kasno biti Srbin - priča Marić i dodaje:

- Nažalost, kao i većina Srba, postim samo na Badnji dan i Veliki petak. Te velike postove izbegavam, to je za one koji imaju mnogo grehova, pa im treba mnogo da okajavaju grehe. Pošto nisam mnogo grešan, meni su dovoljna dva dana i za Sv. Nikolu, kada cela Srbija slavi, red je da se posti za slavu.

Često idem u crkvu, nema tog manastira manjeg ili većeg, koji nisam posetio. Sretali su me i prepoznavali kada sam išao u pohode po manastirima.

