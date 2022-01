NAPOLJU JE BAŠ ZAHLADNELO, STIŽU SNEG I MRAZ A ŽIVA SE SPUŠTA I DO -10: Sneg stiže u toku noći, do 5 cm i u nižim predelima!

BEOGRAD - Nakon natprosečno toplih dana za ovo doba godine, Srbiju tokom vikenda očekuje hladno vreme sa snegom, prema prognozama RHMZ i meteorologa. Temperature će, prema rečima meteorologa, biti prave zimske.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će u toku noći između petka i subote (7. na 8. januar) i u subotu u Srbiji biti oblačno sa snegom.

U nižim predelima će doći do formiranja, a u višim do povećanja visine snežnog pokrivača, objavljeno je jutros na sajtu RHMZ-a.

Sneg i hladno vreme za vikend u većem delu regiona predviđa i meteorolog Marko Čubrilo. Prema njegovim prognozama, količina snega je još upitna, ali trenutno i deo nizija može očekivati preko pet centimetara belog pokrivača, piše Telegraf.

Nakon hladnog jutra u petak, tokom dana će biti promenjljivo oblačno i uglavnom suvo.

- Međutim, pod uticajem novog frontalnog sistema koji danas zahvata zapadnu Evropu, sutra će se nad širi prostor Jonskog i Tirenskog mora preliti nova količina vlažnog vazduha koja će usloviti pokretanje sekunadrne ciklogeneze negde između obala Tunisa i Siclije. Taj ciklon bi zatim uz jačanje verovatno do oko 12.01. uticao na vreme iznad reigona. Kako bi se preko zapadne Rusije, središnje i zapadne Evrope pružilo polje anticiklona uticaj ciklonskih sistema sa Atlantika bi na neko vreme bio blokiran, a po istočnoj periferiji tog sistema spuštao bi se hladan vazduh iz Rusije - ističe Čubrilo.

Dalje navodi da od tačnog položaja, snage i putanje tog ciklona zavisiće količina hladnog vazduha koja će se kretati ka našem delu Evrope i modeli će tek od sutra ujutro, kada započne sekundarna ciklogeneza, imati jasnu predstavu o snežnom potencijalu ovog ciklona.

- Za sada su u simulacijama akumulacije snega za istočnu i severoistočnu BiH, severnu i središnju Srbiju, delove istočne Hrvatske kao i za sever Crne Gore najstabilniji, a ujedno i snegom najbogatiji proračuni evropskih modela, pre svega UKMO i ECMWF modela koji za dobar deo nizija pomenutog dela regiona daju preko pet centimetara, a ponegde i oko 10 centimetara snega, dok bi planinski delovi pre svega Srbije i Crne Gore akumulirali i preko 15 cm novog snega - govori meteorolog.

Što se tiče temperatura, one će prema rečima meteorologa, biti prave zimske, neće još biti dnevnog mraza, barem ne ispod 600 metara nadmorske visine, ali će se u nizijama maksimumi od 8. do oko 12. januara uglavnom kretati od 0 do +2 stepena Celzijusa.

U noći između nedelje i ponedeljka bi moglo uslediti kratkotrajno razvedravanje koje bi predelima pod snegom moglo doneti mrazeve i ispod -10 stepeni Celzijusa.

- Neko manje otopljenje uz suvo vreme je vidljivo posle 13. januara dok bi oko 16. januara moglo doći do podizanja anticiklona jako daleko na sever, do Grenlanda i Islanda što bi jako lako moglo obeležiti razvoj sinoptike za drugi deo meseca. Ono što je izvesno posle ekstremno toplih nedelju dana, region se za manje od 24 sata vratio u zimu, a sve je izvesnije da osim niskih temperatura za vikend dolaze i snežne padavine - zaključuje Čubrilo.

