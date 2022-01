ALKOHOL IZAZIVA VEĆU PSIHIČKU ZAVISNOST OD DROGA! Stručnjaci su otkrili kako da se smanji rizik: Gledajte PIĆE KAO NA RITUAL

Alkohol je među ljudima postao neizostavan deo svake zabave, a većina ljudi slavi, ili tuguje, upravo uz piće.

Ukoliko retko odbijete alkoholno piće koje vam se nudi, ili ne možete da popijete samo jedno, moguće je da imate problem. Postoje skriveni znakovi koji pokazuju da bi ipak trebalo malo da pripazite.

O ovim znakovima na koje često ne obraćamo pažnju, a na dobrom putu smo ka alkoholizmu, razgovaramo sa našim današnjim gošćama Snežanom Repac, psihologom i Teodorom Jovanović iz NVO Regeneracija.

Snežana Repac psiholog i Teodora Jovanović iz NVO Regeneracija otkriće nam kako možemo prepoznati da li smo na tom putu i kako to da preventujemo.

- Ovaj praznik se odvija u novim okolnostima jer je iza nas period kada smo bili zaključani i postoji opasnost da se probiju te granice. E sad šta je ta granica za alkohol? To je individualna stvar, zavisi od toga kako se oseća u tom trenutku i kakav je povod, u kakvom se društvu nalazi i kakva je interakcija između te dve sfere. Ako neko počne da preteruje, znači da postoji neravnoteža između te dve sfere i da će u tom trenutku postojati opasnost da se izgubi fokus i da se probije granica. Osoba u tom trenutku kaže da neće da se kontroliše, jer postoji ta žudnja da se oslobodi iz tega kontrole, inhibicije zbog toga što mu one do tada predstavljaju veliki problem, uništavaju njegov emotivni život, možda postoji patnja od koje želi da pobegne i da se liši odgovornosti koja utiče na njih - rekla je Snežana Repac za Puls.

Teodora je istakla da mladi zapravo žele o tome da pričaju sa nekim ko je sličan njima. Ko je zapravo njihovim godina i ima sličnog iskustva.

- Edukacija je jako važno, mladi žele da pričaju sa nekim ko je njima vrlo blizak bilo po godinama ili po iskustvu. Akcenat tu stavljamo na vršnjačku edukaciju, mladi za mlade i da ništa o mladima ne može bez mladih - istakla je Teodora Jovanović.

Psiholog je otkrio da alkohol izaziva najjaču zavisnost i kako možemo prepoznati zavisnika.

- Najbolje bi bilo ne uzimati alkohol uopšte. Kada čovek dođe u situaciju da se opija, ali dramatično da se opija. Recimo da prođe jedno dve nedelje od tih teških pijanstava možemo da se nadamo da čovek može sam da se leči. Ukoliko nema neke halucinacije kao što je delerijum, povraćanje, gubici svesti i tako odalje. U ovom slučaju veoma je teško uspostaviti savest tako nekome, jer njegov je problem što on zna da treba da se promeni ali ne može. Upravo taj napor volje je uništen nekome ko je alkoholičar. Možemo čak reći da su psihički najjače zavisnosti alkoholne, čak i od ostalih opijata (droga) - rekla je Snežana.

Teodora je istakla na koji se način NVO Regeneracija trudi da pomogne mladima u vezi sa temom alkoholizma.

- Taj pristup i učenje prohibicije i nulte tolerancije prema konzumiranju bilo čega nije davalo rezultate do sada. Zato se mi zalažemo za neke druge pristupe poput programa "Smanjenja štete" gde zapravo ukoliko se neko odluči da uzima nešto, tu smo da damo savet kako ta osoba da smanji rizik i manje ugrozi sebe. To su saveti poput: da se pije dosta vode, ne mešati dve vrste pića, niti mešati alkohol sa drugim vrstama supstanci - rekla je Teodora.

Psiholog nam je objasnio na koji način treba da gledamo na alkohol i kako da postupamo sa njim.

- Na alkohol treba gledati kao na deo nekog rituala, treba ga shvatiti u minimalnoj količini. Sebi treba dati minimalnu dozu samo da bude simbolično. Treba gledati na njega kao na nešto što pravi vezu sa ljudima, ali preterano korišćenje dovodi do toga da se te veze zapravo kidaju - istakao je psiholog.

