MILICA RAKIĆ (3) SIMBOL JE STRADANJA SRBIJE OD NATO BOMBI: Danas bi imala 26 godina da GRANATA NIJE PREKINULA NJENU BAJKU

TUGA DO NEBA

Da nije bilo rata...

Da nas nisu zasejavali bombama.

Da NATO agresor nije jurnuo na Srbiju, Milica Rakić, danas bi napunila 26. godina.

Poginula je 17. aprila 1999. godine u NATO bombardovanju, a rođena je tri godine pre toga, 9. januara.

Stradala u svom domu, u Batajnici i postalo je simbol stradanja dece u SR Jugoslaviji tokom NATO agresije.

Milica Rakić je na dan svoje smrti nacrtala cvetiće lale i zalepila na zid. Kobnog 17. aprila 1999. uveče oko 21 sat započela je vazdušna opasnost nad Beogradom, što je značilo da NATO avioni ponovo dolaze u svoju genocidnu misiju sa ciljem novih ubijanja i uništavanja.

Oko 21.45 sati raketa pogađa kuću Rakićevih u Batajnici. U tom momentu mala Milica je bila u kupatilu na noši, dok je njena majka Dušica otišla za čas u sobu da pripremi Milici krevet za spavanje. Vrata kupatila su bila otvorena. Odjednom se čula detonacija, zatim prasak i lomnjava stakla i kupatilskih pločica, fasade...

Njen tata Žarko je potrčao do kupatila i video stravičan prizor. Dete mu je ležalo mrtvo na podu, sve je bilo puno krvi, on se nadao da je ipak možda živa. Uzeo ju je u ruke, a zatim sjurio se niz stepenice, pa u automobil odvezavši je do Zemunske bolnice. Tamo su je primili dežurni lekari.

Tužnu vest o smrti male Milice Rakić, lekari su saopštili Zoranu Blagojeviću, Žarkovom zetu u ponoć

Malenoj Milici podignut je i spomenik i nalazi se u Tašmajdanskom parku u Beogradu.

