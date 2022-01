POTRESNO! PAVLOVIĆ SA NOVOG BEOGRADA: U 50. godini sam dobio ćerku i komšija ZAMALO DA MI JE UBIJE U POŽARU KOJI JE IZAZVAO!

Na 11. spratu zgrade u Ulici dr Ivana Ribara 57 u novobeogradskom bloku 61 buknuo je požar 5. januara u stanu Miroslava I. (77).

Dok prepričavaju dramu, njegovi susedi tvrde da je on krivac, neki čak i da je sam podmetnuo požar!

Kažu da on tu stanuje otkad je zgrada useljena 1979. godine, a već 22 godine živi sam i bez struje. U stan je dovlačio ogromne količine smeća, zbog čega su svi strahovali od zaraze. A onda je planulo...

Zahvaljujući brzoj reakciji stanara i vatrogasaca, sprečena je tragedija i niko nije stradao. Mnogi stanovi su oštećeni vodom, instalacije su uništene. Nada Kralj, baka koja živi u stanu pored, kaže da je tog jutra osetila paljevinu.

- Mahinalno sam otvorila vrata. On je stajao na stepenicama i smejući se viknuo: "Srediću vas, zapamtićete vi mene!" i krenuo da trči niz stepenice. Zatvorila sam vrata i pomislila - ovaj nas upali. Tresla sam se, nisam znala gde ću. Trčala sam po kući od šoka. Komšije su mi vikale da izađem na terasu i pobegnem preko požarnih stepenica. Vrata su bila vrela, a ja sam ih hladila mokrim krpama - priča Nada kroz suze.

Zoran Pavlović, koji stanuje u stanu dijagonalno od Miroslavljevog, probudio se čuvši buku.

- Bilo je oko osam sati ujutru. Razgovetno sam ga čuo kad je rekao "evo vam ga sad" i nastavio da viče "požar, požar". Video sam kako mi kulja dim na ulazna vrata. Ženu i dete od sedam godina sam probudio, sjurili smo se na požarne stepenice. Pobegli smo za minut. Usput sam lupao svima na vrata da beže. Ubeđen sam da je on požar podmetnuo. Donosio je danima oko Nove godine velike plinske boce. Verujem da je sve uradio sa umišljajem. Ćerku sam dobio sa 50 godina i zamalo da mi je ubije! - govori ljutito Pavlović.

Miroslava je, dodaje, sreo ispred zgrade i pitao: "Je l' znaš da si mogao da mi ubiješ dete", na šta se Miroslav branio da on nije to namerno uradio.

Stanari tvrde da su godinama tražili od nadležnih da neko zbrine Miroslava, ali da su svi bili nemi na to.

Miroslav sada spava u podrumu zgrade rešen da se u stan vrati.

Komšije se toga plaše i tvrde da je, ukoliko se ispostavi da je Miroslav podmetnuo požar sa umišljajem, on to uradio jer je njegova žena prestala da mu bude privremeni staratelj 25. decembra, a da je stan koji im je svojevremeno dat na korišćenje vraćen 4. januara, dakle dan pre požara, u vlasništvo Gradskog stambenog preduzeća!

Stanari zgrade su zabrinuti i pitaju ko će Miroslava da zbrine i ko će da očisti stan od đubreta, iz kog se i dalje sliva voda. Kažu da su spremni čak i na protest ako niko od nadležnih ne bude reagovao.

Podvig Zorana Zeljića: Išao pravo na vatru dok su drugi bežali

Zlatan Zeljić, upravnik zgrade, i sam živi u Dr Ivana Ribara 57. Ne mareći za svoj život, odjurio je da gasi vatru dok ne dođu vatrogasci. I njega je probudila galama, a Miroslava je video na stepenicama kako beži.

- Sagnuo sam se, klečao da budem ispod nivoa dima i gasio vatru iz creva. Pridružio mi se komšija. Trudio sam se da se ne nagutam mnogo dima, ali sam ipak završio u bolnici. Odjednom je počelo da mi se manta u glavi. Neka dvojica su me nosila držeći me ispod pazuha. Ne znam ko su, čuo sam policajci. Ispred zgrade mi je neko prihvatio noge i odveli su me u kola Hitne pomoći i priključili na kiseonik - rekao je ovaj hrabri čovek za Kurir.