NOVA DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA: Narednih dana sneg i do kolena! Evo kada će ponovo da otopli

Kraj prošle i početak ove godine doneli su nam pravo prolećno vreme. Ipak, zima je odlučila da se vrati u Srbiju i pokaže svoje pravo lice.

Zahlađenje je već stiglo, a kako kažu meteorolozi, tokom narednih dana čeka nas i sneg, koji je u nekim delovima zemlje već počeo da pada.

- Srbija će ovog vikenda biti pod uticajem ciklona sa juga Balkana i iz oblasti Grčke i anticiklona sa severoistoka, dok će novi talas padavina Srbiji u ponedeljak doneti premeštanje ciklona sa Tirenskog i Jadranskog mora dalje ka jugoistoku preko Jonskog mora i ka Grčkoj. Srbija će se uglavnom nalaziti u hladnom sektoru ciklona, pa se uz dotok vlage sa Mediterana i hladnog vazduha sa severoistoka uglavnom očekuju susnežica i sneg, a samo na jugoistoku i istoku Srbije biće toplije, uglavnom sa kišom i susnežicom - detaljno je objasnio meteorolog Đorđe Đurić.

On naglašava da se narednih dana u brdsko-planinskim predelima očekuje povećanje snežnog pokrivača za 10 do 20 centimetara, lokalno i više.

- I u mnogim nižim predelima Srbije i u Beogradu očekuje se manje formiranje snežnog pokrivača, uglavnom 1 do 10 cm, lokalno i više. Kako se u vreme padanja snega ne očekuju veoma niske temperature i kako će one biti uglavnom oko 0-1°C, sneg će biti veoma mokar i težak i imaće dosta vode u sebi. Ni podloga neće biti previše hladna da bi se u nizijama formorao veći snežni pokrivač. U periodu od danas do utorka na području Srbije očekuje se da padne od 10 do 30 mm padavina po kvadratnom metru, lokalno i do 50 mm, a najveća količina padavina očekuje se danas, u noći između nedelje i ponedeljka i tokom ponedeljka. Najmanje padavina biće na severu Vojvodine - navodi Đurić.

Prema njegovim rečima, na severu Vojvodine u nedelju biće suvo vreme, dok će u ostalim predelima Srbije biti umereno do pretežno oblačno, ujutro ponegde sa slabim padavinama.

- Tokom dana i u ovim predelima očekuje se uglavnom suvo, a u toku večeri i noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. Duvaće slab jugoistočni vetar, krajem dana i u toku večeri u skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C na severozapadu do 4°C na jugoistoku Srbije, maksimalna dnevna od 2°C na severu do 10°C na krajnjem jugoistoku Srbije, u Beogradu do 3°C. U Srbiji u ponedeljak oblačno sa susnežicom i snegom, a na jugoistoku i istoku sa kišom. Maksimalna temperatura biće od 0 do 4°C, u Beogradu do 1°C, a u Negotinskoj Krajini do 7°C. U utorak na severu Vojvodine biće suvo, a u ostalim predelima oblačno sa kišom, susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura biće od 0 do 5°C. U sredu na severu Srbije suvo i vedro, ujutro uz umeren mraz, a u ostalim predelima biće oblačno, još tokom jutra i prepodneva sa slabim snegom. Biće hladno. Jutarnja temperatura u Vojvodini biće i do -8°C i to zahvaljujući vedrom vremenu i većem izračivanju vazduha, dok se u ostalim predelima očekuje zbog oblačnosti i manjeg izračivanja toplije, uz temperature oko 0°C. Maksimalna temperatura biće oko 0°C - precizirao je Đurić kakvo nas vreme čeka tokom vikenda.

Kaže i da će pod uticajem ciklona, vazdušni pritisak ovog vikenda i u ponedeljak biti oko ili ispod proseka, a u utorak u osetnijem porastu. Od srede se očekuje da cikloni nastave put dalje ka Crnom i Egejskom moru i istoku Mediterana. Istovremeno, sa zapada će jačati snažan anticiklon, a dalji porast vazdušnog pritiska biće uvod u stabilizaciju vremena od srede.

- U drugoj polovini sledeće sedmice Srbija će biti pod uticajem snažnog anticiklona (polje visokog vazdušnog pritiska), a anticiklon će se prostirati od Atlantika sve do našeg područja i on će predstavljati blokadu za prodor oblačnih i padavinskih sistema sa Atlantika unutar evropskog kopna i našeg područja. Dakle, od četvrtka u Srbiji potpuno stabilno. Ujutro se očekuju magla i mraz, a tokom dana maksimalne temperature biće oko prosečnih vrednosti za najhladniji deo godine (1 do 5°C). Zbog prisustva ciklona na visini iznad Grčke, više oblačnosti i pojave slabog snega može biti još uglavnom na planinama zapadne, južne i istočne Srbije. Nešto toplije biće sredinom januara - zaključio je Đurić.

