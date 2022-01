IRENA (43) NEKAD IMA I PO 27 DIJAREJA DNEVNO! Trudi se da živi normalno, FUL JE ORGANIZOVANA, njena priča je herojska (FOTO)

Irena Čanji bila je vaspitač, a sada je u invalidskoj penziji.

Prerano ju je penzionisala Kronova bolest, zbog koje dnevno ima i po 27 dijareja.

Po bolnicama je odmalena jer nema jednu bolest, već više.

- Učestale dijareje počele su 2005, a tek 2011. godine dijagnostikovana mi je Kronove bolesti. Moja klinička slika vrlo je kompleksna. Sa 17 godina sam operisala endometriozu materice, a operaciju dojke sam imala 2010. Kao najteže dane Irena pamti one tokom kojih je sa bolovima u dojci i materici morala da se izbori i sa učestalim dijarejama.

- Tada je sve bilo komplikovano. Endometrioza je zahvatila celu matericu, u dojci se ponovo vratio tumor, a zatim i Kron. Bilo je teško da se na istom mestu nađu svi lekari koji mi trebaju - priča, i dodaje da je 2013. godine imala i operaciju kolena usled spondiloartritisa.

U međuvremenu je zatrudnela, što je za nju period mira i zdravlja. - Trudnoća je bila divna! Želela sam stalno drugo stanje jer sam mogla da jedem što nikad nisam.

Godinu posle porođaja sledi novo pogoršanje. Svake druge nedelje završavala je u Urgentnom jer je stalno išla u toalet i imala krvave stolice. Primali su je sa prolivima, bolovima, dehidratacijom, a terapija koju je tokom trudnoće počela da pije nije delovala.

- Doneta je odluka da uzimam "metrotekstat", kao tada jedinu terapiju koju sam mogla, sem biološke. Bila sam u veoma lošem stanju. Deo tankog i debelog creva odstranili su mi 2018. Posle četiri dana sam dobila sepsu i iskrvarila, petog dana su me opet otvorili i punktirali mi pluća. Nisam se probudila. Stavljena mi je stoma i uključena sam na aparate za disanje, koji su me držali u životu. Šanse da preživim bile su male. Telo mi je bilo izmučeno. Imala sam 40 kilograma, atrofirane mišiće i nisam mogla da govorim. Sve sam morala da učim iznova. Fizioterapeuti su me dizali, učila sam da pričam, da dišem. Stomu je imala godinu dana. Počela je da se oporavlja, ali i da preživi još jednu veliku operaciju, kada su joj, pored stome, uklonjeni materica i ogroman tumor. Irena je bila dobro, dočekala ju je menopauza, ali i novi život. Danas vozi kola, život joj je vrlo organizovan, posebno kad je sama sa ćerkom. - Gde god da odem, uvek proverim da li tamo imam toalet, klimu i da li je ambulanta u blizini. Jednostavno, to moram da imam.

Kurir.rs / Suzana Trajković