UPRKOS KORONI ZIMOVALIŠTA PUNA, A GRAĐANI OTKRILI I NOVA MESTA ZA ODMOR: Tamo su cene smeštaja već od 20 evra!

Zimska turistička sezona na planinama u Srbiji je zvanično otvorena pre mesec dana, a od samog starta je ogromno interesovanje turista koji odmor žele da provedu u snežnoj idili ili na ski-stazama. Sa početkom školskog raspusta tradicionalno najveće interesovanje je bilo za Kopaonik i Zlatibor, dok stručnjaci kažu da sve veći broj ljudi zimovanje provodi u banjama, gde skromniji hotelski smeštaj košta oko 20 evra za noć po osobi, dok jedna noć u najluksuznijem hotelu na Kopaoniku iznosi 500 evra!

Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u okviru Sasomange.rs, rekao je za Kurir da se i ove godine, zbog ponovnog pogoršanja situacije s koronavirusom, većina naših turista u vreme novogodišnjih praznika odlučila za neku od destinacija u našoj zemlji.

foto: Sasomange

- Najveće interesovanje vlada za planine. Ljubitelji skijanja idu na Kopaonik, dok se drugi deo odlučuje da provede odmor na Zlatiboru, gde postoji puno sadržaja za odrasle, ali i za decu. U prazničnim danima je na Zlatiboru bilo oko 45.000 turista - kaže Kovačević i dodaje:

- Divčibare, Stara planina, Tara i Zlatar su takođe sve češći izbor naših turista, pa je tako bilo i ovog puta. Osim planina, i veliki gradovi su poželjna destinacija. Beograd je ove zime dočekao mnogo porodica s decom, pogotovu jer je vreme bilo neuobičajeno lepo za ovo doba godine. Takođe, znatan broj turista iz inostranstva je posetio naš glavni grad, pa se tako procenjuje da je u Beogradu bilo oko 100.000 turista - istakao je Kovačević.

Prema njegovim rečima, veliko interesovanje je bilo i za naše druge velike gradove. - Ono što je takođe primetno jeste da je veliki broj ljudi Novu godinu dočekao u banjama Srbije, pa je tako Vrnjačku Banju posetilo skoro 20.000 turista. Sokobanja, Prolom Banja i Banja Koviljača su takođe pune gostiju u ovim prazničnim danima. Što se tiče inostranstva, veliki broj naših turista je novogodišnje praznike dočekao u Budimpešti i Istanbulu jer su mere za ulazak u države gde se nalaze ovi gradovi bile blaže u odnosu na većinu drugih evropskih destinacija - rekao je Kovačević.

On navodi i da su tradicionalno najpopularnije destinacije u zimskom periodu Kopaonik i Zlatibor. - Kopaonik pre svega zbog skijanja, a Zlatibor zbog porodičnog odmora i sadržaja za decu. Takođe, ova planina pruža i odličan provod za mlađu populaciju zbog noćnog sadržaja koji nudi, a i ski-centar Tornik, koji je povezan gondolom, pruža priliku za zimske sportove. Divčibare poslednje dve godine izrastaju u jedno od najpopularnijih mesta za mirne porodične odmore daleko od gužve. Ovde se može naći kvalitetan smeštaj po povoljnijim cenama nego na drugim planinama, a blizina Beograda je velika prednost - kazao je Kovačević.

foto: Profimedia

Međutim, on ocenjuje da se cene dosta razlikuju u zavisnosti od destinacije, ali i od opremljenosti smeštaja.

- Tako se hotelski smeštaj kreće u rasponu od 20 evra za noć u nekim od naših banja i skromnijim hotelima pa do 500 evra, koliko košta jedna noć u najluksuznijim hotelima na Kopaoniku. Što se tiče apartmana, ako izuzmemo Novu godinu, kad su cene uvećane i to od 150 do 200 odsto, aranžmani na bazi pet noćenja za četvoročlanu porodicu sa dvoje male dece su na Kopaoniku od 50 do 70 evra po noćenju, na Zlatiboru od 35 do 50, Divčibarama od 30 do 40 - objasnio je Kovačević i dodao:

- Apartmani za parove na Kopaoniku koštaju od 40 do 60 evra po noćenju, na Zlatiboru od 30 do 40, na Divčibarama od 25 do 35 evra. Smeštaj po nižoj ceni je moguće naći ako nam nije toliko važno da budemo u samom centru planina. Dovoljno je da vaš apartman pronađete kilometar dalje i cena će biti povoljnija za pet do deset odsto po noćenju.

Takođe Kovačević kaže i da je u odnosu na period pre pandemije evidentan veliki porast broja ljudi koji odlučuju da svoje slobodno vreme provedu u našoj zemlji.

- To je posebno bilo naglašeno 2020. godine, kad je vladala prava pomama za bilo kojim smeštajem na selu, planini, u prirodi. Taj trend je nastavljen u velikoj meri i tokom protekle 2021. godine iako su ljudi znatno više putovali i van granica Srbije. Konstantnu zainteresovanost za domaći turizam pospešuju i vaučeri, za koje vlada veliko interesovanje. Što se tiče cena, one su uvećane u odnosu na period pre pandemije, i to pre svega u letnjem periodu. Veliki broj vlasnika je prepoznao veću potražnju u ovom delu godine i znatno podigao cene. Ipak, ako na vreme znamo kad ćemo se odmarati, i dalje je moguće naći povoljne smeštaje. Potrebno je rezervisati dosta unapred pre datuma dolaska i na taj način izbeći visoke cene apartmana - kazao je Kovačević.

Brvnare sve traženije - Posebno je interesantno da su još od početka epidemije pre dve godine sve traženije brvnare i kuće za odmor. Iznajmljuju se na planinama, u selima, ali i u blizini velikih gradova, za vikend odmor ili okupljanja i proslave za porodice i veće grupe. Ove godine tražnja apartmana za Novu godinu bila je jedna od najvećih u poslednjih pet godina. Omladina sve češće menja provod u kafićima, klubovima i restoranima i rezerviše apartmane gde su moguće privatne proslave i okupljanja. Cene na planinama su uvećane za 10 do 20 odsto u proseku kad je zimska sezona - kaže za Kurir Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u okviru Sasomange.rs.

Cene apartmana za porodicu po noćenju Planina Cena Kopaonik 50-70 Zlatibor 35-50 Divčibare 30-40 * Cene su u evrima, aranžmani na bazi pet noćenja za četvoročlanu porodicu

Cene apartmana za parove po noćenju Planina Cena Kopaonik 40-60 Zlatibor 30-40 Divčibare 25-35 *Cene su u evrima, aranžmani na bazi pet noćenja za dvoje

Brojke 100.000 stranih turista je ove zime već posetilo Beograd 45.000 turista je u prazničnim danima bilo na Zlatiboru 20.000 turista dočekalo je Novu godinu u Vrnjačkoj Banji

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić