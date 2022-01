PAPRENO! AKO HOĆETE NA ZIMOVANJE OVO MORATE DA ZNATE! Oprema za skijanje može da vas košta i više od 3.000 evra!

Ljubitelji skijanja raduju se snežnoj idili jer mogu da uživaju u omiljenim zimskim sportovima na planinama, ali oni koji se za to tek pripremaju moraju da znaju da ganc nova ski-oprema može da ih košta od 63.000 pa do čak 363.000 dinara, odnosno od 500 do 3.000 evra!

Ovaj trošak može biti i višestruko manji ako se odlučite za nabavku polovnih skija, štapova, kaciga, pancerica i ostale neophodne opreme da se bezbedno spuštate niz skijaške staze, pokazalo je istraživanje Kurira.

Naime, cene novih skija u prodavnicama sportske opreme su raznolike, a diktiraju ih brend i kvalitet.

Najjeftinije su one od 15.200 dinara, a ko želi profesionalnije modele, moraće dublje da zavuče ruku u džep i za njih plati čak 110.000 dinara. Oni koji više vole snoubordove za najjeftiniji model moraće da izdvoje 16.600 dinara, a najskuplja varijanta je 60.000 dinara. Štapovi su takođe nezaobilazni deo opreme, a najpovoljniji par se u radnjama može naći za oko 1.700 dinara, dok ima i onih od 16.000 dinara.

Na red dolaze - pancerice. Najjeftinije ski-cipele u sportskim radnjama koštaju oko 7.000 dinara, dok nekima cene idu i do 50.000.

Uz sve ovo potrebna vam je i oprema u vidu aktivnog veša, ski-pantalona, zatim jakne, naočare, rukavice, čarape, kape i kacige...

Aktivan veš je veoma važan za svakog skijaša, a kreće se od 1.600 do 2.200 dinara, dok prosečna cena setova ide od 3.000 do 4.000 dinara.

Bez ski-pantalona, jasno je, na sneg se ne može. Najjeftinije koštaju 6.500, dok najskuplje idu do 35.000 dinara. Jakna su takođe neizostavni deo opreme, a najjeftiniji modeli u sportskim radnjama su od 6.000 dinara, dok nekima cene idu i preko 50.000 dinara.

Naočare su vam takođe preko potrebne i koštaju od 2.000 do 5.000 dinara, zavisno od modela. Najjeftinije kacige se kreću od 4.500 dinara, a cene idu i do 30.000 dinara.

Čarape možete da nađete već od 800 do 1.600 dinara, kape već oko 1.200 dinara, ali i skuplje, pa i preko 4.000 dinara.

Na internetu se inače uvek može naći i polovna oprema za užitak na snegu za mnogo manje para.

Tako na oglasima skije, zajedno sa pancericama i štapovima, koštaju zajedno 5.000 dinara, a pojedinačne skije se mogu naći za 2.000 dinara, samo pancerice za 1.200 dinara, a štapovi za samo 500 dinara. Snoubord je na oglasima oko 4.500 dinara. Od odeće, ski-pantalone mogu se naći već od 800 dinara, a skijaške jakne već od 1.500 dinara. Naočare su od 600 dinara, a kaciga za skijanje i od 1.000 dinara, dok se kape mogu naći i za 500 dinara.

Isplati li se iznajmljivanje? Rezervišite set na vreme Skije, štapove i pancerice možete iznajmiti, i to čak i u srpskoj prestonici, a cena kompleta kreće se oko 6.000 dinara za sedam dana. Važno je samo da rezervišete opremu nekoliko nedelja pre odlaska na putovanje. Ovo je ujedno i ušteda, jer je renta na planinama mnogo skuplja, pa ćete tako, na primer, na Kopaoniku komplet ski-opreme za sedam dana platiti više od 10.000 dinara.

Cene sanki i kliska Dečje radosti takođe koštaju Odlazak na zimovanje sa decom još je veći trošak. Odeća za njih mahom ima slične cene kao i ona za odrasle, ali su im potrebne i igračke za sneg. Tako metalne sanke sa drvenim sedištem u radnjama koštaju od 2.000 do 4.000 dinara, plastične od 2.500 do 6.500, dok sanke sa upravljačem koštaju 10.000 dinara, a one sa toplotnim vrećama 13.000 dinara. Klisko, omiljena igračka mnogih mališana, košta od 150 dinara pa do 2.500 dinara za modernije modele. Na oglasima su najjeftinije drvene polovne sanke 1.300 dinara. foto: Shutterstock

